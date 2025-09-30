wechselnd bewölkt13°
FCSG-Fans dürfen den neuen Stadionnamen bestimmen

FC St.Gallen St. Gallen Kybunpark von oben Vogelperspektive aussen
Der «Kybunpark» wird bald einen neuen Namen bekommen.bild: fcsg.ch

FCSG-Fans dürfen den neuen Stadionnamen bestimmen – es gibt aber Einschränkungen

30.09.2025, 11:2430.09.2025, 12:34

Ab nächster Saison wird das Stadion des FC St.Gallen einen neuen Namen tragen – und dieser wird von den Fans bestimmt. Dies teilte der Super-League-Klub mit. So können die FCSG-Fans in einer ersten Phase bis zum 10. Oktober Vorschläge machen. Der Klub gibt jedoch vor, dass die Begriffe «Berit» und «Stadion» enthalten sein müssen und der Name insgesamt nicht mehr als 18 Zeichen lang ist. Für die Vorschläge nach dem Schema «BERIT XXXXXXSTADION» bleiben also noch sechs freie Zeichen.

Die Berit Klinik ist der neue Namenspartner des Stadions, nachdem Kybun die Rechte daran im nächsten Sommer nach zehn Jahren aufgeben wird.

Der favorisierte Vorschlag der Fans – «Sitterstadion» – wäre also möglich. Bis Ende Oktober werden drei Namen bestimmt, über welche die Fans beim Heimspiel gegen Lausanne am 23. November dann abstimmen können. Im Dezember solle der neue Name dann verkündet werden.

FCSG-Präsident Matthias Hüppi freut sich, dass der Klub «diesen einzigartigen Weg» gehen könne und dass so «etwas Bleibendes, das weit über die Grenzen der Ostschweiz hinausstrahlt» entstehe. (nih)

FCSG-Captain Görtler über seine Karriere und weshalb er sich in Sturmtalent Vogt erkennt
Essenskurier entkommt haarscharf einer Verhaftung
Video: watson
