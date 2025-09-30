Tyreek Hill zog sich eine schwere Verletzung zu. Bild: keystone

Star-Receiver Tyreek Hill verletzt sich schwer – kurios ist seine Reaktion

Die Miami Dolphins bezwingen die New York Jets mit 27:21 und feiern den ersten Saisonsieg. Da sich aber Star-Receiver Tyreek Hill schwer verletzt hat, dürfte die Freude bei den Dolphins stark getrübt sein.

Zum ersten Mal in dieser NFL-Saison können die Miami Dolphins das Spielfeld als Sieger verlassen. Nach drei Niederlagen zu Beginn der neuen Spielzeit feiert das Team aus dem Bundesstaat Florida gegen die noch immer sieglosen New York Jets den ersten Sieg. Mit 27:21 setzen sich die Dolphins im heimischen Hard Rock Stadium durch. Der oft kritisierte Quarterback Tua Tagovailoa überzeugte mit zwei Touchdown-Pässen und 177 Yards Raumgewinn.

Doch für wahrscheinlich mindestens die gesamte restliche Saison muss Tagovailoa auf seinen Star-Receiver Tyreek Hill verzichten. Der 31-Jährige verletzte sich kurz nach der Halbzeitpause am Knie. Direkt war zu sehen, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt. Er wurde daraufhin ins Spital gebracht. Nach einer ersten Diagnose wird von einer Verrenkung des linken Knies ausgegangen und Hill droht sogar in der nächsten Saison auszufallen.

Kurios wurde es, als der Dolphins-Receiver aus dem Stadion gefahren wurde: Trotz der schweren Verletzung schien Hill schon fast glücklich zu sein und konnte bereits wieder lachen. Headcoach Mike McDaniel erklärte nach der Partie: «Er war wahrscheinlich der Spieler mit der besten Laune, den ich je gesehen habe, der so eine schreckliche Erfahrung gemacht hat. Er sagte sofort: ‹Mir geht es gut, sorgt nur dafür, dass die Jungs diesen Sieg holen.› Er war ganz auf das Team konzentriert.» Direkt nach dem schlimmen Zwischenfall skorten die Dolphins zwei Touchdowns nacheinander und konnten sich entscheidend von den Jets absetzen.

Hill wurde 2016 gedraftet und gewann vor mehr als fünf Jahren mit den Kansas City Chiefs den Super Bowl. Seit seinem Debüt in der NFL konnte kein Spieler mehr Raumgewinn durch Pässe erzielen als der «Cheetah».

Im zweiten Spiel, welches in der NFL am Montag stattfand, kassierten die Cincinnati Bengals die zweite Saisonniederlage. Die Denver Broncos setzten sich mit 28:3 durch. (riz)