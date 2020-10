Sport

Fussball

Europa League; YB trifft auf die AS Roma, CFR Cluj und CSKA Sofia



Bild: keystone

Ein Serie-A-Topklub und der FCB-Bezwinger – das sind die YB-Gegner in der Europa League

Die Young Boys haben sich als einzige Schweizer Mannschaft im Fussball-Europacup 2020/21 für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Bei der heutigen Auslosung in Nyon wurde das Team von Gerardo Seoane in eine knifflige, aber machbare Gruppe eingeteilt – AS Roma, CFR Cluj und Basel-Bezwinger CSKA Sofia sind die Gegner in Gruppe A.

Alle Gruppen in der Übersicht: bild: twitter

Um sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren, müssen die Berner mindestens Platz 2 belegen. Als einzige Schweizer Mannschaft wäre ein starkes Abschneiden im Hinblick auf die UEFA-Fünfjahreswertung besonders wichtig. (pre)

