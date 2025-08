Thomas Häberli ist nicht mehr Trainer bei Servette. Bild: keystone

Knall nach nur zwei Runden: Thomas Häberli bei Servette freigestellt

Mehr «Sport»

Die neue Super-League-Saison ist erst zwei Runden alt und trotzdem ist schon der erste Trainer seinen Job los. Servette-Genf trennt sich per sofort von Thomas Häberli. Interimistisch übernehmen Alexandre Alphonse und Bojan Dimic die Leitung der Mannschaft, wie der Klub mitteilt.

Auch CH Media berichtete am Sonntagabend, dass der Stuhl des 51-Jährigen bei den Grenats nach dem missglückten Saisonstart bereits wackle.

Häberli hatte seine Aufgabe in Genf im letzten Sommer angetreten. Die vergangene Saison schloss Servette unter dem 51-jährigen Luzerner hinter Meister Basel im 2. Rang ab.

Der Start in die neue Saison missriet allerdings komplett. Zum Auftakt gegen YB setzte es eine 1:3-Niederlage ab. Am letzten Samstag unterlag Servette im Heimspiel St. Gallen 1:4. Dazu scheiterten die Genfer in der Qualifikation zur Champions League an Viktoria Pilsen. Auf den glückhaften 1:0-Auswärtssieg folgte vergangene Woche im Rückspiel vor Heimpublikum eine 1:3-Heimniederlage.

Schlägerei unter eigenen Fans

Auch sonst rumort es beim Genfer Klub. Nach der Niederlage im Fussballspiel von Servette gegen St. Gallen (1:4) ist es am Samstag in Genf zu einer Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Fan-Clans des Servette FC gekommen, an der rund 100 Personen beteiligt waren. Es gab keine Verletzten und keine Festnahmen. Die beiden Gruppen konnten laut der Kantonspolizei Genf getrennt werden.

Wie die «Tribune de Genève» berichtete, war es seit dem Frühjahr zu Scharmützeln zwischen den beiden Gruppen auf den Rängen des Stadions gekommen, ebenso wie zu einer Schlägerei vor einer Woche vor der Reise der Mannschaft nach Bern zum Spiel gegen die Young Boys. (abu/sda)