Fussball: 20 Klubnamen, bei denen sich immer wieder Fehler einschleichen



Bild: keystone

20 Namen berühmter Fussball-Klubs, bei denen sich immer wieder Fehler einschleichen

Im Fussball gibt es Klubs, die gibt es gar nicht – zumindest nicht ihre deutschen Namen. Denn einige Teams heissen offiziell ganz anders, als wir sie nennen. Bei manchen geht der umgangssprachliche Name gar nicht, anderswo ist der Fehler dagegen nicht so schlimm.

Hertha BSC

nicht Hertha (BSC) Berlin

Der deutsche Hauptstadtklub heisst offiziell Hertha BSC. Der Zusatz BSC ist die Abkürzung für Berliner Sport-Club, fügt man ein weiteres Berlin hinzu, ist die Herkunftsbezeichnung also doppelt vertreten.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👎

Bild: EPA

RasenBallsport Leipzig

nicht Red Bull Leipzig

Bei RB Leipzig weiss ja eigentlich jeder, was mit RB gemeint ist: Red Bull. Da eine Namensgebung zu Werbezwecken laut Satzung des DFB aber unzulässig ist, wurde bei der Gründung 2009 der Vereinsname RasenBallsport gewählt. Ein geschickter Schachzug, der bei den Fans übrigens ziemlich gut ankommt: «Vorwärts Rasenball, Leipzig überall», heisst ein beliebter Schlachtruf.

Anders ist es übrigens beim ebenfalls von Red Bull gesponserten österreichischen Ableger: Dieser heisst offiziell FC Red Bull Salzburg, bei UEFA-Wettbewerben muss der Klub indes auf den Firmennamen verzichten und wird deshalb als FC Salzburg geführt.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👎

Bild: Bongarts

FC Arsenal

nicht Arsenal London

Die «Gunners» werden im deutschsprachigen Raum oft fälschlicherweise als Arsenal London bezeichnet, doch der Klub heisst nur FC Arsenal oder Arsenal FC. Dieser Fehler unterlief 2019 sogar Bayern München, das dem ehemaligen Arsenal-Trainer Arsène Wenger eine Absage erteilte und die «Gunners» dabei als Arsenal London bezeichnete.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👎

Bild: keystone

Tottenham Hotspur

nicht Tottenham Hotspurs

Der Tottenham Hotspur Football Club wird in der Kurzform auch «The Spurs» genannt. Wer den Klub von Trainer José Mourinho allerdings als Tottenham Hotspurs bezeichnet, liegt komplett auf dem Holzweg.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👎

Bild: keystone

ManUnited oder ManUtd

nicht ManU

Die Abkürzung führt auch beim Manchester United FC – so heisst der Klub offiziell – oft zu Problemen. Fälschlicherweise wird der Verein im deutschsprachigen Raum immer wieder als «ManU» abgekürzt. Dieser Spitzname wird von den Fans «Red Devils» aber abwertend aufgenommen, da er ähnlich tönt wie das englische Wort «manure» für Mist/Dünger.

Erstmals wurde die United kurz nach dem tragischen Flugzeugabsturz von 1958 von Fans von West Bromwich Albion als «ManU» besungen. «Duncan Edwards is manure, rotting in his grave, ManU are manure, rotting in your grave» («Duncan Edwards ist Dünger und verrottet in seinem Grab. ManU, du bist Dünger und verrottest in deinem Grab»), sangen sie damals.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👎

bild: imago-images.de

Atalanta BC

nicht Atalanta Bergamo

Der Klub von Nati-Crack Remo Freuler heisst offiziell Atalanta BC, was für Atalanta Bergamasca Calcio steht. International hat sich – sehr zum Leidwesen der Fans – aber die Bezeichnung Atlanta Bergamo durchgesetzt.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👍

Bild: www.imago-images.de

FC Internazionale Milano

nicht Inter Mailand

Auch der Stadtrivale der AC Milan wird im deutschsprachigen Raum oft falsch bezeichnet. In Italien werden die «Nerazzurri» in der Kurzform «Internazionale» oder «Inter» genannt. Das Milano wird im Gegensatz zur deutschen Bezeichnung «Inter Mailand» komplett weggelassen.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👍

Bild: keystone

Juventus FC

nicht Juventus Turin

Dasselbe gilt für den italienischen Rekordmeister. Dieser heisst offiziell «Juventus Football Club» und wird in Italien einfach «Juventus» oder «Juve» genannt. Der Stadtname als Zusatz wird nur im Ausland verwendet.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👍

Bild: imago-images.de

SL Benfica

nicht Benfica Lissabon

Der portugiesische Hauptstadtklub entstand 1908 aus den Vereinen «Sport Lisboa» und «Grupo Sport Benfica», die sich fortan «Sport Lisboa e Benfica» nannten. Der Klub heisst also entweder SL Benfica oder einfach Benfica, nicht aber Benfica Lissabon.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👍

Bild: AP/AP

Sporting SP

nicht Sporting Lissabon

Auch Benficas Stadtrivale Sporting wird gerne falsch betitelt. Sporting CP, also Sporting Clube de Portugal, ist richtig. Das Wort Lissabon kommt im offiziellen Klubnamen dagegen nicht vor.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👍

Bild: keystone

Celtic FC

nicht Celtic Glasgow

Damit auch wirklich jeder Fussball-Fan weiss, woher der Klub kommt, wurde auch beim Glasgower Klub Celtic FC die Stadt in die deutsche Bezeichnung integriert. In Schottland spricht aber wirklich niemand von Celtic Glasgow, dort heisst der Klub schlicht Celtic.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👍

Bild: www.imago-images.de

Rangers FC

nicht Glasgow Rangers

Genau gleich verhält es sich beim Stadtrivalen Rangers FC. Hier macht der Stadt-Zusatz allerdings noch etwas mehr Sinn, schliesslich gibt es in England ja auch noch die Queens Park Rangers, die zum Glück niemand «Queens Park Rangers London» nennt.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👍

Bild: www.imago-images.de

Real Betis

nicht Betis Sevilla

Der Stadtrivale des FC Sevilla heisst Betis Sevilla. Falsch! Der Arbeiterverein aus der andalusischen Hauptstadt heisst offiziell Real Betis Balompié oder kurz Real Betis bzw. Betis. Niemand käme in Spanien aber auf die Idee, den Klub als Betis Sevilla zu bezeichnen.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👍

Bild: keystone

Bröndby IF

nicht Bröndby Kopenhagen

Bröndby ist zwar ein Vorort von Kopenhagen, der 10-fache dänische Meister aus der 35'000-Seelen-Komune heisst aber nicht Bröndby Kopenhagen, sondern einfach nur Bröndby IF. Die Hauptstadt im Namen trägt dagegen der Erzrivale FC Kopenhagen, der 1992 aus dem Kjøbenhavns Boldklub und dem Boldklubben 1903 entstand.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👎

Bild: www.imago-images.de

AFC Ajax

nicht Ajax Amsterdam

Im deutschsprachigen Raum heisst der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam, doch im Oranje-Land nennt ihn niemand so. Man spricht von Ajax oder vom AFC Ajax. Offiziell heisst der vierfache Champions-League-Sieger übrigens Amsterdamsche Football Club Ajax.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👍

Bild: keystone

Alkmaar Zaanstreek

nicht AZ Alkmaar

Der niederländische Meister von 2009? Klar, das ist der AZ Alkmaar. Doch das ist leider falsch. Der Klub heisst offiziell nur AZ, was für Alkmaar Zaanstreek steht. Er entstand 1967 aus dem Zusammenschluss der Vereine Alkmaar 54 und FC Zaanstreek.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👎

Bild: www.imago-images.de

Rosenborg BK

nicht Rosenborg Trondheim

Im offiziellen Vereinsnamen fehlt beim norwegischen Rekordmeister der Zusatz Trondeheim. Der Klub heisst offiziell Rosenborg Ballklub, abgekürzt also Rosenborg BK oder einfach nur RBK.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👍

bild: imago-Images

LASK

nicht LASK Linz

Der österreichische Spitzenklubs LASK hat die Herkunftsbezeichnung bereits im Namen, die Abkürzung steht nämlich für Linzer Athletik-Sportklub. Den Zusatz Linz gab es zwischendurch aber tatsächlich: 1997 fusionierte der LASK mit dem FC Linz und nannte sich LASK Linz. Mittlerweile ist das Linz aber wieder aus Klubname und Logo verschwunden.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👎

bild: lask

Grasshopper Club Zürich

nicht Grasshoppers Zürich

In Deutschland wird der Schweizer Rekordmeister oft als Grasshoppers Zürich bezeichnet, was aber falsch ist. Der offizielle Name lautet Grasshopper Club Zürich. Viele Fans des heutigen Challenge-Ligisten hätten sogar gerne, dass man ihren Herzensklub nicht mit GC, sondern korrekt mit GCZ abkürzt.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👎

Bild: KEYSTONE

BSC Young Boys

nicht Young Boys Bern

Auch beim aktuellen Schweizer Meister gibt's im Ausland öfter mal eine Namensverwirrung. Als «Young Boys Bern» wird YB gerne bezeichnet. Dabei ist die Herkunftsbezeichnung schon im offiziellen Namen vorhanden. BSC steht Berner Sport Club.

Darf man's trotzdem falsch sagen? 👎

Bild: keystone

