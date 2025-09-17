Servette feiert seinen ersten Saisonsieg. Bild: keystone

Servette siegt erstmals +++ Lugano und Lausanne teilen die Punkte

Servette gelingt in Sion im sechsten Anlauf doch noch der erste Sieg der Saison – im Tessin trennen sich der FC Lugano und Lausanne-Sport derweil Unentschieden.

Sion – Servette 0:2

Im sechsten Match gelingt Servette endlich der erste Saisonsieg in der Super League. Die Genfer gewinnen mit etwas Glück in Sitten mit 2:0.

Im Nachholspiel zeigte Servette die Effizienz, die ihm in den ersten Saisonwochen oft gefehlt hatte. Mit dem ersten Schuss aufs Tor traf Samuel Mraz in der 59. Minute zum 1:0. Acht Minuten später doppelte der slowakische Stürmer nach, weil der FC Sion den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum befördern konnte und in Slapstick-Manier den Genfern gleich zwei Torchancen offerierte. Die zweite nutzte Mraz. Der im Sommer aus Polen nach Genf gekommene Mraz steht nun bei drei Saisontoren, womit er mehr als ein Drittel der Genfer Treffer erzielt hat.

Samuel Mraz zum Ersten. Video: SRF

Auf den Sieg, so wichtig er auch ist, darf sich Servette nicht zu viel einbilden. Spielerisch gibt es für die Mannschaft von Trainer Jocelyn Gourvennec noch viel Luft nach oben. Und mit fünf Punkten aus nunmehr sechs Spielen steht der Zweite der letzten Saison immer noch unter Zugzwang. Die nächsten Partien stehen an diesem Wochenende im Cup gegen Yverdon und am Samstag in einer Woche daheim gegen Winterthur an.

Samuel Mraz zum Zweiten. Video: SRF

Sion - Servette 0:2 (0:0)

10'000 Zuschauer. SR Cibelli.

Tore: 59. Mráz (Njoh) 0:1. 67. Mráz 0:2.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Sow (73. Baltazar Costa), Kabacalman; Chouaref (46. Bouchlarhem), Berdayes (46. Rrudhani), Kololli (46. Lukembila); Nivokazi (73. Boteli).

Servette: Mall; Magnin, Bronn, Severin, Mazikou; Stevanovic, Fomba (90. Ondoua), Cognat, Njoh (83. Rouiller); Ayé, Mráz (77. Antunes).

Verwarnungen: 61. Fomba, 66. Stevanovic, 87. Ayé.

Lugano – Lausanne 1:1

Lugano und Lausanne-Sport holen im Nachtragsspiel vom Mittwoch einen Punkt, der keinem richtig hilft. Grund zur Enttäuschung nach dem 1:1 haben aber vor allem die Tessiner.

Lugano klebt das Pech seit Wochen an den Fussballschuhen. Selbst wenn das Team von Mattia Croci-Torti gut spielt, resultiert wenig. In Lausanne verloren die Luganesi in der Schlussphase auch noch Renato Steffen, der nach einem Zusammenprall mit Lausannes Goalie Karlo Letica vom Platz getragen werden musste. Wie schwer er sich verletzt hat, ist noch nicht bekannt. Ausfallen wird er aber auf jeden Fall: Er bekam nachträglich für sein Einsteigen die Rote Karte gezeigt.

Kevin Behrens trifft erstmals für Lugano. Video: SRF

Lugano war im Duell der beiden formschwachen Teams besser. Nach dem frühen 1:0 in der 13. Minute durch das erste Super-League-Tor des Deutschen Kevin Behrens, waren die Tessiner aber glücklos. Das 1:1 in der 51. Minute durch Beyatt Lekoueiry entstand nach einem Fehlpass von Aussenverteidiger Ayman El Wafi. Später glaubten die Gastgeber nach der vermeintlichen Gelb-Roten Karte gegen Karim Sow die letzte habe Stunde in Überzahl spielen zu können. Aber wegen eines Offsides nahm Schiedsrichter Urs Schnyder die zweite Verwarnung wieder zurück. In der 78. Minute traf Lugano dann auch noch aus Abseitsposition.

Unter dem Strich bleibt den beiden Teams je ein Punkt. Für Lausanne-Sport ist es immerhin der erste nach zuletzt vier Niederlagen. In der Tabelle liegen Luganesi und Lausanner punktgleich an vorletzter Stelle.

Der Ausgleich von Lausanne-Sport. Video: SRF

Lugano - Lausanne-Sport 1:1 (1:0)

2898 Zuschauer. SR Schnyder.

Tore: 13. Behrens (Daniel Dos Santos) 1:0. 51. Lekoueiry (Soppy) 1:1.

Lugano: von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, El Wafi (57. Brault-Guillard); Cimignani (57. Bottani), Grgic, Bislimi (81. Cassano; 97. Doumbia), Martim Marques; Steffen, Behrens, Daniel Dos Santos (57. Mahmoud).

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Sow, Okoh, Poaty (81. Fofana); Roche (14. Mouanga); Lekoueiry (81. Ajdini), Sigua, Custodio; Bair, Kana Biyik (60. Butler-Oyedeji).

Bemerkungen: 91. Rote Karte gegen Steffen (grobes Foul).

Verwarnungen: 22. Sow, 55. Soppy, 78. Okoh, 86. Martim Marques. (nih/sda)