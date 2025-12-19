Nebel
Ski Gröden: Super-G mit Marco Odermatt live im Stream und Ticker

Doppelt Marco Odermatt im Super-G nach? Bisher sieht das Wetter gut aus

19.12.2025, 09:3619.12.2025, 09:36
  • Einen Tag nach seinem 50. Weltcupsieg ist Marco Odermatt auch im Super-G von Gröden der grosse Favorit.
  • Am Donnerstag konnten sich die Schweizer dank Odermatt und Franjo von Allmen über einen Doppelsieg freuen. Nach dem heutigen Super-G steht morgen bereits wieder eine Abfahrt an.
  • In der bisherigen Saison fand zweimal ein Super-G statt. Neben Odermatt konnte auch der Österreicher Vincent Kriechmayr einmal gewinnen.
  • Das Rennen sollte heute um 11.45 Uhr starten, sofern das Wetter mitspielt. Die gestrige Abfahrt war geprägt von Unterbrechungen und Verschiebungen.

Die Startliste um 11.45 Uhr:

1. James Crawford (CAN)
2. Ryan Cochran-Siegle (USA)
3. Stefan Babinsky (AUT)
4. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
5. Justin Murisier (SUI)
6. Dominik Paris (ITA)
7. Lukas Feuerstein (AUT)
8. Marco Odermatt (SUI)
9. Mattia Casse (ITA)
10. Franjo von Allmen (SUI)
11. Guglielmo Bosca (ITA)
12. Stefan Rogentin (SUI)
13. Vincent Kriechmayr (AUT)
14. Raphael Haaser (AUT)
15. Alexis Monney (SUI)
16. Giovanni Franzoni (ITA)
17.Nils Allegre (FRA)
18. Cameron Alexander (CAN)
19. Miha Hrobat (SLO)
20. Marco Schwarz (AUT)

Die weiteren Schweizer:
31. Arnaud Boisset
48. Alessio Miggiano
51. Marco Kohler

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
