Arsenal gegen ManCity chancenlos – Spurs mit Last-Minute-Sieg bei Wolves



Arsenal gegen ManCity chancenlos – Spurs mit Last-Minute-Sieg bei Wolves

Arsenal – Manchester City 0:3

Manchester City meisterte die auf dem Papier nicht leichte Aufgabe in London gegen Arsenal mit einem 3:0-Sieg. Die «Gunners», die nur eines der letzten acht Meisterschaftsspiele gewonnen hatten, enttäuschte erneut und waren schon nach einer Viertelstunde beim Zwischenstand von 0:2 so gut wie geschlagen. Arsenal spielte erneut ohne Granit Xhaka, der eine Hirnerschütterung auskuriert.

Wie vor einigen Wochen bei Granit Xhaka gab es heute bei der Auswechslung von Mesut Özil Unmutsbekundungen der Fans. Der Weltmeister reagierte darauf verärgert:

Mit Äusserungen zur Situation der muslimischen Minderheit der Uiguren in China hatte Özil bereits vor dem Spiel den Ärger Pekings auf sich gezogen. Die Übertragung des Spiels wurde deshalb in China aus dem Programm gestrichen. Der 31-jährige Deutsche hatte die muslimischen Staaten für ihre Zurückhaltung bei der Bewertung der Situation der Uiguren in China kritisiert. In türkischer Sprache bemängelte der Weltmeister das «Schweigen der muslimischen Brüder», während das Thema von westlichen Regierungen und Medien aufgegriffen worden sei.

Daraufhin berichtete die chinesische Zeitung «Global Times», der Sender CCTV habe Arsenals Sonntagsspiel gegen City vom Sendeplan gestrichen, weil Özils «falsche Kommentare» die chinesischen Fans und den nationalen Fussballverband «enttäuscht» hätten.

Arsenal, mit dem das Vorpreschen via sozialen Medien nicht abgesprochen war, distanzierte sich umgehend von seinem Mittelfeldspieler. Der Inhalt sei die persönliche Meinung von Özil, stellten die Gunners auf dem chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo klar. Arsenal halte sich an das Prinzip, keine politischen Statements abzugeben. Bei der Reaktion der Londoner spielen laut dem «Guardian» auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Demnach ist der Klub in China an einer Restaurantkette beteiligt.

Arsenal - Manchester City 0:3 (0:3)

60'031 Zuschauer. - Tore: 2. De Bruyne 0:1. 15. Sterling 0:2. 40. De Bruyne 0:3. - Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (verletzt).

Manchester United – Everton 1:1 Video: streamja

➡️⬅️ Moise Kean

19 mins played

9 touches

Completed 1/4 passes

Won 0/5 duels

3 fouls conceded pic.twitter.com/mM2jkN0TH0 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 15, 2019

Manchester United - Everton 1:1 (0:1)

Zuschauer. - Tore: 36. Lindelöf (Eigentor) 0:1. 77. Greenwood 1:1.

Wolverhampton – Tottenham 1:2 Video: streamja

Wolverhampton - Tottenham 1:2 (0:1)

31'674 Zuschauer. - Tore: 8. Lucas 0:1. 67. Traoré 1:1 91. Vertonghen 1:2. (ram/sda)

