WM-Qualifikation: Deutschland und Italien mit Siegen – Spanien patzt



Bild: keystone

Deutschland und Italien siegen unbedrängt – Spanien patzt gegen Griechenland

Gruppe C

Bulgarien – Schweiz 1:3

Vasil-Levski-Nationalstadion. - Keine Zuschauer. - SR Dabanovic (MNE).

Tore: 7. Embolo (Rodriguez) 0:1. 10. Seferovic (Shaqiri) 0:2. 13. Shaqiri 0:3. 46. Despodov 1:3.

Bulgarien: Plamen Iliev; Popov, Dimov, Boschikov, Sanev, Cicinho (70. Zvetanov); Malinov (70. Chotschev), Kostadinov; Jomov (70. Ilian Iliev), Despodov (48. Delev); Dimitar Iliev (46. Atanas Iliev).

Schweiz: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler (86. Sow), Xhaka, Zuber (75. Zakaria); Shaqiri (75. Vargas); Embolo (90. Mehmedi), Seferovic (86. Gavranovic).

Bemerkungen: Bulgarien ohne Galabinov (verletzt), Schweiz ohne Schär, Steffen und Omeragic (alle verletzt).

Verwarnungen: 54. Akanji (Foul). 69. Cicinho (Foul).



Italien – Nordirland 2:0

Im 23. Spiel ohne Niederlage in Folge der Italiener unter Trainer Roberto Mancini überlistete Sassuolos Stürmer Domenico Berardi Nordirlands schlecht postierten Goalie Bailey Peacock-Farrell in der 14. Minute aus spitzem Winkel.

Auch das 2:0 vor der Pause durch einen Schuss von Ciro Immobile von der rechten Seite des Strafraums schien nicht unhaltbar und entstand nach schnellem Umschaltspiel.

Mit Auswärtssiegen in Bulgarien (Sonntag) und Litauen (Mittwoch) können die seit September 2018 ungeschlagenen Italiener ihre Favoritenstellung in der Schweizer Gruppe in den nächsten Tagen untermauern. Das erste Duell gegen die Schweiz steht am 5. September an, das zweite am 12. November.

Italien - Nordirland 2:0 (2:0)

Parma. - SR Palabiyik (TUR).

Tore: 14. Berardi 1:0. 39. Florenzi 2:0.

Italien: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson (75. Spinazzola); Pellegrini (63. Barella), Locatelli (84. Pessina), Verratti; Berardi (75. Chiesa), Immobile, Insigne (84. Grifo).

Nordirland: Peacock-Farrell; Smith, Cathcart, Jonny Evans, Dallas; Corry Evans (46. Saville), McNair, Davis, McCann (78. Thompson); Whyte (64. Lavery), Magennis (78. Lafferty).

Gruppe B

Spanien – Griechenland 1:1

Die Spanier kommen gleich zum Start der WM-Quali nicht über ein Unentschieden gegen Griechenland hinaus. Morata bringt die Gastgeber in der ersten Halbzeit zwar in Führung, doch können die Griechen in der 57. Minute einen Elfmeter zum 1:1 verwandeln. Dabei bleibt es bis zum Ende, da die Spanier gegen abwehrstarke Griechen trotz 77% Ballbesitz keine zündenden Ideen haben.

Spanien - Griechenland 1:1 (1:0)

Granada. - SR Guida (ITA).

Tore: 33. Morata 1:0. 56. Bakasetas (Foulpenalty) 1:1.

Spanien: Unai Simon; Llorente, Ramos (46. Martinez), Garcia, Gaya; Olmo (64. Pedri), Rodri, Koke (72. Thiago), Torres (72. Oyarzabal), Morata, Canales (64. Gil).

Schweden – Georgien 1:0

In Solna feierte Zlatan Ibrahimovic fünf Jahre nach seinem Rücktritt eine gelungene Rückkehr ins schwedische Nationalteam. Der 39-jährige Stürmer lieferte beim 1:0-Sieg gegen Georgien in der 35. Minute per Absatz die Vorlage zu Viktor Claessons Siegtreffer. Für die Überraschung des Tages sorgte Griechenland mit einem 1:1 in Spanien.

Schweden - Georgien 1:0 (1:0)

Solna. - SR Bastien (FRA).

Tor: 35. Kulusevski 1:0.

Gruppe F

Israel – Dänemark 0:2

Israel - Dänemark 0:2 (0:1)

Tel Aviv. - SR Pawson (ENG). -

Tore: 13. Braithwaite 0:1. 67. Wind 0:2. (sda)

Schottland – Österreich 2:2

Schottland - Österreich 2:2 (0:0)

Glasgow. - SR Del Cerro Grande (ESP).

Tore: 55. Kalajdzic 0:1. 71. Hanley 1:1. 80. Kalajdzic 1:2. 85. McGinn 2:2.

Bemerkungen: Österreich mit Schaub (Luzern/ab 68.), ohne Lindner (Basel/Ersatz).

Gruppe I

England – San Marino 5:0

Die Engländer können im ersten Spiel einen Pflichtsieg feiern. Bereits nach einer halben Stunde liegen die Hausherren mit 3:0 in Führung. Doppeltorschütze Calvert-Lewin und Joker Ollie Watkins erhöhen in der zweiten Halbzeit noch auf 5:0.

England - San Marino (3:0)

London. - SR Lewnikow (RUS).

Tore: 14. Ward-Prowse 1:0. 21. Calvert-Lewin 2:0. 31. Sterling 3:0. 53. Calvert-Lewin 4:0. 83. Watkins 5:0.

England: Pope; James (46. Trippier), Coady, Stones (46. Mings), Chilwell; Phillips, Ward-Prowse; Lingard, Mount (46. Bellingham), Sterling (46. Foden), Calvert-Lewin (63. Watkins).

Andorra – Albanien 0:1

Andorra - Albanien 0:1 (0:1)

Andorra la Vella. - SR Tschinko (BUL).

Tor: 41. Lenjani 0:1.

Bemerkungen: Albanien mit Lenjani (GC/bis 80.).

Ungarn – Polen 3:3

Während England mit einem 5:0 gegen San Marino einen lockeren Einstand in die Qualifikation für die WM 2022 in Katar erlebte, mühte sich Englands erster Herausforderer Polen in Ungarn nach zweimaligem Rückstand zu einem 3:3. Robert Lewandowski sicherte den Polen im ersten Spiel unter Basels Ex-Trainer Paulo Sousa mit dem Ausgleich in der 83. Minute zumindest einen Punkt.

Ungarn - Polen 3:3 (1:0)

Budapest. - SR Brych (GER).

Tore: 6. Sallai 1:0. 53. Szalai 2:0. 60. Piatek 2:1. 61. Jozwiak 2:2. 78. Orban 3:2. 83. Lewandowski 3:3.

Bemerkungen: Ungarn ohne Kecskes (Lugano). 94. Gelb-Rote Karte Fiola (Ungarn).

Gruppe J

Deutschland – Island 3:0

Bild: keystone

Joachim Löws Abschiedstournee nach dem angekündigten Rücktritt im Sommer begann mit einem 3:0 gegen Island. Als Italien gegen Nordirland mit dem 1:0 vorlegte, führte Deutschland im ersten Spiel nach dem 0:6 gegen Spanien zum Abschluss des missratenen Jahres 2020 bereits mit zwei Längen.

Leon Goretzka nach einer Kombination mit den Bayern-Teamkollegen Joshua Kimmich und Serge Gnabry sowie Kai Havertz nach Vorarbeit von Kimmich und Leroy Sané trafen in Duisburg bereits in den ersten sieben Minuten. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ilkay Gündogan aus der Distanz.

Deutschland - Island 3:0 (2:0)

Duisburg. - SR Jovanovic (SRB).

Tore: 3. Goretzka 1:0. 7. Havertz 2:0. 56. Gündogan 3:0.

Deutschland: Neuer; Klostermann, Rüdiger, Can, Ginter; Gündogan, Kimmich, Goretzka (71. Neuhaus), Sané (79. Werner), Gnabry (87. Younes), Havertz (79. Musiala).

Liechtenstein – Armenien 0:1

Liechtenstein - Armenien 0:1 (0:0)

Vaduz. - SR Weinberger (AUT).

Tor: 84. Frommelt (Eigentor) 0:1.

Rumänien – Nordmazedonien 3:2

Rumänien - Nordmazedonien 3:2 (1:0)

Bukarest. - Verissimo (POR).

Tore: 28. Tanase 1:0. 50. Mihaila 2:0. 83. Ademi 2:1. 84. Trajkovski 2:2. 86. Hagi 3:2.

