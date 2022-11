Um alles oder nichts geht es für Djibril Sow (rechts) und Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon Bild: keystone

Die letzte Runde in der Champions League beginnt – in Gruppe D ist noch alles offen

Am Dienstag, wenn die erste Tranche der Champions-League-Gruppenphase abgeschlossen wird, steht die Gruppe D im Fokus. Bei allen vier Teams geht es noch ums Weiterkommen.

Bei Sporting Lissabon – Eintracht Frankfurt und Marseille – Tottenham Hotspur geht es um alles oder nichts, denn alle vier Teams können die Gruppe noch gewinnen. Alle können die Achtelfinals aber auch noch verpassen. Einzig Tottenham hat mindestens den 3. Platz und so den Verbleib im Europacup (im schlimmsten Fall in der Europa League) schon sicher.

Das Team von Trainer Antonio Conte führt die Tabelle an und verbleibt mit einem Remis in Marseille in der Champions League. Um die Gruppe D sicher zu gewinnen, muss Tottenham aber in Marseille siegen. Doch dagegen spricht die Statistik: In sechs Auswärtspartien in Frankreich ennet des Kanals gewann Tottenham noch nie (4 Unentschieden, 2 Niederlagen).

Die zweitbeste Ausgangslage in der Gruppe D erspielte sich Sporting Lissabon. Den Portugiesen reicht im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt ein Unentschieden, um den Achtelfinal ebenfalls sicher zu erreichen.

In den Gruppen A und C können Napoli und Bayern München das Kunststück schaffen, die Gruppenphase mit dem Punktemaximum zu überstehen. Die Bayern erreichten schon 2019 und 2021 mit jeweils sechs Siegen die K.o.-Phase; sie könnten als erster Klub überhaupt zum dritten Mal mit einer weissen Weste durchmarschieren, wenn sie das Heimspiel gegen Inter Mailand gewinnen. Die schwierigere Aufgabe wartet auf Napoli, das in Liverpool anzutreten hat. Das Team von Luciano Spalletti könnte als erstes italienisches Team seit der AC Milan vor 30 Jahren die Gruppenphase mit dem Punktemaximum überstehen. (mom/sda)