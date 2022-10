Er erzielte den einzigen Treffer des Spiels: Jonathan Okita. Bild: keystone

«Umstände sind egal»: FCZ freut sich in Sion über ersten Sieg der Saison

Nach dem Erfolg in der Europa League am Donnerstag doppelt der FC Zürich mit dem ersten Sieg in der Meisterschaft nach. Er gewinnt auswärts gegen Sion 1:0.

Der einzige Treffer der Partie fiel bereits in der 8. Minute. Antonio Marchesano, der Matchwinner vom Donnerstag, legte auf den von der Sion-Abwehr vergessen gegangenen Jonathan Okita auf, der mit einem platzierten Flachschuss zur Führung traf.

In der 75. Minute erhielt Marchesano die Chance, das Spiel zu entscheiden. Sein Penalty wurde jedoch von Sion-Goalie Heinz Lindner gehalten. Die Parade schien dem lange trägen Heimteam etwas Auftrieb zu geben – und tatsächlich lag der Ball in der 79. Minute im Tor der Zürcher. Der Treffer von Kevin Bua wurde wegen eines vorangegangenen Handspiels jedoch aberkannt. Ähnlich war es bereits in der 18. Minute verlaufen, als das Sion-Tor wegen eines Fouls nicht zählte. «Das ist natürlich extrem bitter», sagte Lindner nach dem Spiel zu «blue». «Wir haben zwei Tore gemacht und im Endeffekt steht trotzdem die Null dort.»

Damit kam der Schweizer Meister im 14. Meisterschaftsspiel und zum ersehnten ersten Sieg. FCZ-Goalie Yanick Brecher freute sich nach der Partie: «Uns fällt ein riesiger Stein vom Herz.» Da seien die Umstände, wie der Sieg zustande gekommen sei, egal. Die Mannschaft sei grossartig aufgetreten, habe 90 Minuten für einander gekämpft. Das sei in der Vergangenheit nicht immer so gewesen, erzählte der 29-Jährige: «Man hatte das Gefühl, dass viele Spieler nur mit sich selbst beschäftigt waren. Nicht weil sie Egoisten sind, sondern wegen allem rundherum. Heute war das aber viel besser.»

Dennoch sagte der Keeper auch: «Es ist jetzt erst ein kleiner Schritt. Wir müssen die nächsten Wochen so weitermachen.» Trainer Bo Henriksen verfolgte diesen – ebenso wie Sions Trainer Paolo Tramezzani – wegen einer Sperre von der Tribüne aus. In der Tabelle verkürzt der auf dem letzten Platz liegende FCZ den Rückstand auf Winterthur vorerst auf drei Punkte. Der Aufsteiger empfängt ebenfalls am Sonntag den FC St. Gallen.

«Mit den aberkannten Toren und dem verschossenen Penalty hat viel dafür gesprochen, dass wir den Ausgleich am Ende noch kassieren. Aber wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, war grossartig. Wir haben dort angeschlossen, wo wir am Donnerstag aufgehört haben. Die Fans haben auch klargemacht, was sie verlangen und das konnten wir umsetzen.

Man weiss, dass Heinz Lindner ein starker Gegner ist beim Penalty. Ich bin aber froh, dass das keine Konsequenzen hatten.

Am Ende zählt das Resultat. Wie der Sieg zustande gekommen ist, interessiert, sobald wir in der Kabine sind und feiern, niemanden mehr.»

Sion - Zürich 0:1 (0:1)

10'300 Zuschauer. SR Dudic.

Tor: 8. Okita (Marchesano) 0:1.

Sion: Lindner; Lavanchy, Cavaré, Saintini, Costa; Araz, Grgic (71. Zuffi), Cyprien (46. Poha); Itaitinga (46. Stojilkovic), Balotelli (80. Karlen), Chouaref (71. Bua).

Zürich: Brecher; Kamberi, Katic (86. Mets), Aliti; Boranijasevic, Conde (81. Hornschuh), Selnaes, Guerrero; Marchesano (81. Krasniqi); Tosin (72. Viunnyk), Okita.

Bemerkungen: Sion ohne Tramezzani (Trainer/gesperrt) und Moubandje (verletzt). Zürich ohne Henriksen (Trainer), Rohner, Santini (alle gesperrt), Avdijaj, Dzemaili, Kryeziu, Reichmuth und Sauter (alle verletzt). 44. Lattenschuss Boranijasevic. 75. Lindner hält Penalty von Marchesano.

Verwarnungen: 13. Katic, 36. Conde (im nächste Spiel gesperrt), 47. Tosin, 57. Kamberi, 73. Araz, 78. Boranijasevic, 87. Guerrero, 90. Lavanchy. 91. Karlen, 94. Poha. (nih/sda)

