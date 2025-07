«Natürlich ist ihnen die Niedergeschlagenheit kurz nach dem Abpfiff anzusehen. Niemand verliert gern ein wichtiges Spiel. Selbst wenn der Gegner so uneinholbar überlegen ist wie Spanien. Aber sogar in diesem Moment schwingt bei den Schweizerinnen eine grosse Portion Stolz mit. Sie wissen: Diese EM ist ein Erfolg.»



«Viel wichtiger als all das ist aber etwas anderes, das den Schweizerinnen gelungen ist: Sie haben sich in den Gedanken der Menschen festgesetzt. Nicht nur, dass auf den Trikots jetzt «Riesen» oder «Reuteler» steht und nicht mehr nur «Xhaka» oder «Shaqiri». Man will jetzt wissen, wie es mit Wälti weitergeht, wie Schertenleib in Barcelona spielt und ob Beney sich in Manchester durchsetzt.»