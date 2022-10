Hat sich im Mittelfeld von Nottingham etabliert: Remo Freuler. Bild: imago

Xhaka trifft auf Freuler – bei Arsenal und Nottingham sind die beiden nicht wegzudenken

Drei Wochen vor dem Beginn der WM in Katar trifft am Sonntag in London das Schweizer Duo aufeinander, das in der Nati im zentralen Mittelfeld agiert. Auch im Klub haben Granit Xhaka und Remo Freuler bei Arsenal respektive Nottingham Forest wichtige Rollen inne.

In der Nationalmannschaft sind Remo Freuler und Granit Xhaka im zentralen Mittelfeld nicht mehr wegzudenken. Beide sind Antreiber, Ballverteiler und leidenschaftliche Kämpfer. Sind sie in Form, können sie in umkämpften Partien den entscheidenden Vorteil bringen. In dieser Hinsicht darf man sich aus Schweizer Sicht auf die WM freuen, denn die beiden 30-Jährigen spielen in ihren Klubs derzeit gross auf.

Xhaka, der bei Arsenal auch schon heftiger Kritik ausgesetzt gewesen ist, zeigt in der siebenten Saison bei den Londonern seine womöglich beste Hinrunde. Als unbestrittener Leader zieht er im Mittelfeld die Fäden und hat so grossen Anteil daran, dass Arsenal die Tabelle vor dem Spieltag mit zwei Punkten Vorsprung auf Manchester City anführte. Zudem ist der Basler so treffsicher wie schon lange nicht mehr. Er hat in der Meisterschaft bereits drei Tore erzielt, so viele wie in den vergangenen drei Saisons zusammen. Dazu kommt ein Treffer in der Europa League, womit ihm noch ein Tor fehlt, um einen neuen Saisonbestwert im Dress von Arsenal aufzustellen.

Konnte sich schon viermal in die Torschützenliste eintragen lassen: Granit Xhaka. Bild: imago

Freuler war bei Atalanta Bergamo der ebenso angesehene Leistungsträger wie es Xhaka jetzt bei Arsenal ist. Trotzdem entschied er sich im Sommer für den gewagten Wechsel zum Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest. Dort dauerte es eine Weile, bis er sich durchsetzte. Bis zur 9. Runde stand er bloss zweimal in der Startelf. In den letzten vier Partien war er jedoch gesetzt und erhielt gute Kritiken – die beste am vergangenen Wochenende, als Nottingham gegen Liverpool 1:0 gewann. Durch den Sieg schloss das Schlusslicht punktemässig zu den beiden davor liegenden Mannschaften auf.

Die Highlights von Nottinghams Erfolg gegen Liverpool. Video: YouTube/Sky Sport Austria

Jedenfalls wird das Spiel für Arsenal kein Selbstläufer. Freuler wird alles dafür tun, um Xhaka ein wenig zu ärgern, ehe die beiden in Katar wieder Seite an Seite spielen. (nih/sda)