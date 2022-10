Sorgte mit einem Freistoss für Citys Sieg. Bild: keystone

Liverpool patzt erneut + Chelsea von Brighton düpiert + PSG und Barça siegen dramatisch

Chelsea unterliegt Brighton, wo Trainer Graham Potter bis vor wenigen Monaten noch an der Seitenlinie stand. Derweil zeigte Manchester City, dass es nicht auf Erling Haalands Tore angewiesen ist.

Premier League

Liverpool – Leeds 1:2

Die Krise bei Liverpool geht auch in der Partie gegen Leeds weiter. Die «Reds» verloren eine Woche nach der Niederlage gegen Aufsteiger Nottingham auch gegen das Team, das vor diesem Spiel punktgleich mit Nottingham am Tabellenende stand. Der Mann des Spiels war Leeds-Keeper Illan Meslier, der die Liverpool-Offensive um Mohamed Salah und Darwin Nuñez mit mehreren Paraden zum Verzweifeln brachte.

Leeds ging schon nach vier Minuten in Führung, als Rodrigo einnetzte. Doch Salah glich zehn Minuten später bereits wieder aus. Danach ging das Spiel vor allem auf ein Tor, doch auch Leeds konnte immer wieder Nadelstiche setzen. Den entscheidenden Konter nutzte Crysencio Summerville in der 89. Minute.

Brighton – Chelsea 4:1

Chelsea musste in Brighton eine empfindliche Niederlage einstecken. Gegen das Team, von dem die «Blues» während der laufenden Saison Trainer Graham Potter holten, endete die Serie ohne Niederlage nach 9 Spielen. Für Potters Nachfolger bei Brighton Roberto De Zerbi ist es hingegen der erste Sieg im 6. Spiel. Leandro Trossard brachte die Gastgeber früh auf die Siegerstrasse. Ruben Loftus-Cheek und Trevoh Chalobah trafen noch vor der Pause ins eigene Tor. Kurz nach Beginn der 2. Halbzeit verkürzte Kai Havertz auf 1:3. Doch es blieb aus Chelseas Sicht bei Ergebniskosmetik – weil danach nur noch Brightons Pascal Gross traf.

Brighton & Hove Albion - Chelsea 4:1 (3:0).

Tore: 5. Trossard 1:0. 14. Loftus-Cheek (Eigentor) 2:0. 42. Chalobah (Eigentor) 3:0. 48. Havertz 3:1. 92. Gross 4:1.

Bemerkungen: Chelsea ohne Zakaria (Ersatz).

Leicester – Manchester City 0:1

Bereits am frühen Nachmittag setzte sich Manchester City in Leicester durch. Für den einzigen Treffer der Partie war in Erling Haalands Abwesenheit Kevin De Bruyne mit einem brillanten Freistoss verantwortlich. Manuel Akanji stand erneut in der Startformation, musste aber nach 72 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Den Verteidiger sollen leichte Muskelprobleme plagen.

Das Team von Pep Guardiola schob sich dank des 1:0-Siegs vorübergehend an Granit Xhakas Arsenal vorbei an die Tabellenspitze. Die «Gunners» spielen am Sonntag gegen Nottingham, wo Remo Freuler im Einsatz stehen könnte.

Leicester - Manchester City 0:1 (0:0).

Tor: 49. De Bruyne 0:1.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji (bis 72.).

Bournemouth – Tottenham 2:3

Den gut 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Bournemouth wurde ein grosses Spektakel geboten. Die Gastgeber gingen dank zwei Toren von Kieffer Moore in Führung und am Ende trotzdem leer aus. Ryan Sessegnon und Ben Davies brachten Tottenham zurück ins Spiel, bevor Rodrigo Bentancur in der 92. Minute noch den Siegtreffer für die Spurs erzielte.

Newcastle – Aston Villa 4:0

Newcastle, bei dem Fabian Schär bis zur 83. Minute im Einsatz stand, setzte sich locker gegen Aston Villa unter Interimscoach Aaron Danks durch. Die Tore erzielten Callum Wilson, Joelinton und Miguel Almirón. Für Newcastle ist es der dritte Sieg und das achte Spiel ohne Niederlage in Serie.

Aston Villa hatte Steven Gerrard vor dem letzten Spieltag entlassen. In der ersten Partie nach der Entlassung des früheren Liverpool-Spielers gewann der Klub aus Birmingham noch gegen Brentford – nun setzte es aber eine Klatsche ab. Ab dem nächsten Spiel wird der bisherige Villarreal-Coach Unai Emery das Team übernehmen.

Der künftige Coach von Aston Villa: Unai Emery. Bild: keystone

Newcastle United - Aston Villa 4:0 (1:0).

Tore: 51. Wilson (Penalty) 1:0. 56. Wilson 2:0. 59. Joelinton 3:0. 68. Almiron 4:0.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär (bis 82.).

Die Tabelle:

Primera División

Valencia – Barcelona 0:1

Barcelona feierte in Valencia den dritten Ligasieg in Folge. Lange sah es jedoch nicht so aus, als würde Barça wenige Tage nach dem Ausscheiden in der Champions League eine positive Reaktion zeigen. In der 50. Minute jubelten die Gastgeber bereits, doch Samuel Linos Tor wurde wegen eines Handspiels aberkannt. In der 93. Minute traf Robert Lewandowski dann doch noch zum Sieg. Bei Valencia spielte der Schweizer Verteidiger Eray Cömert durch.

Valencia - Barcelona 0:1 (0:0).

Tor: 94. Lewandowski 0:1.

Bemerkungen: Valencia mit Cömert.

Cadiz – Atlético Madrid 3:2

Atlético Madrid hat beim 2:3 in Cadiz seine dritte Meisterschafsniederlage eingezogen. Den ersten Gegentreffer erhielten die Hauptstädter nach knapp 30 Sekunden, den letzten in der 99. Minute. Zwischen der 85. und 89. Minute glichen die Gäste einen 0:2-Rückstand aus und waren in der Nachspielzeit sogar nah am dritten Treffer. Nach einem leichtfertigen Ballverlust im Aufbau fiel dieser jedoch durch Cadiz' Ruben Sobrino quasi mit dem Schlusspfiff.

In der Tabelle bleibt Atlético damit fünf Punkte hinter dem zweitklassierten Barcelona, das ebenfalls am Samstag im Einsatz steht.

Cadiz - Atlético Madrid 3:2 (1:0).

Tore: 1. Bogonda 1:0. 82. Fernandez 2:0. 85. Hernandez (Eigentor) 2:1. 89. Felix 2:2. 99. Sobrino 3:2.

Serie A

Napoli – Sassuolo 4:0

Napoli pflügt weiter durch die Serie A und legt im Kampf um die Tabellenspitze gegenüber der AC Milan wieder vor. Der 4:0-Erfolg gegen Sassuolo war der wettbewerbsübergreifend 13. Sieg in Folge des Teams von Luciano Spalletti. Ausserdem sind die Neapolitaner in dieser Saison weiterhin ohne Niederlage. Letztmals gingen die Süditaliener im April als Verlierer vom Platz. Am Samstag waren Victor Osimhen mit drei Toren sowie Chwitscha Kwarazchelia mit einem Tor und zwei Assists die Matchwinner.

SSC Napoli – Sassuolo 4:0 (3:0).

Tore: 4. Osimhen 1:0. 19. Osimhen 2:0. 36. Kwarazchelia 3:0. 77. Osimhen 4:0.​

Lecce – Juventus 0:1

Juventus konnte nach dem Ausscheiden aus der Champions League einen knappen Sieg bei Aufsteiger Lecce feiern. Der in die Kritik geratene Trainer Massimiliano Allegri bewies dabei ein goldenes Händchen. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Joker Nicolo Fagioli in der 73. Minute auf Vorlage von dem eine Minute zuvor eingewechselten Samuel Iling. Es war der dritte Ligaerfolg in Serie für Juventus.

Lecce - Juventus 0:1 (0:0).

Tor: 73. Fagioli 0:1.​

Inter – Sampdoria 3:0

Inter Mailand setzte sich dank Toren von Stefan de Vrij, Nicolo Barella und Joaquín Córrea souverän gegen Sampdoria durch. Es ist der vierte Ligasieg in Folge für das Team von Simone Inzaghi, das sich dadurch vorerst an der AS Roma vorbei auf den fünften Rang schiebt. Die Hauptstädter können am Montag in Verona mit einem Sieg aber wieder kontern.

Ligue 1

PSG – Troyes 4:3

PSG siegt trotz zweimaligen Rückstands dank seiner drei Superstars gegen Troyes. Bereits nach zwei Minuten hatte Mama Baldé die Gäste in Führung gebracht, was er kurz nach der Pause noch einmal tat. Die zweite Führung hielt aber nicht lange stand. Nur drei Minuten später erzielte Lionel Messi mit einem Schuss aus rund 25 Metern den Ausgleich. Das 3:2 von Neymar bereitete der Argentinier dann vor. Auch Kylian Mbappé traf noch. Der 23-jährige Franzose verwandelte einen von Carlos Soler herausgeholten Penalty. Soler hatte zudem das 1:1 auf Vorlage von Neymar erzielt.

Paris Saint-Germain - Troyes 4:3 (1:1).

Tore: 3. Balde 0:1. 24. Soler 1:1. 52. Balde 1:2. 55. Messi 2:2. 62. Neymar 3:2. 76. Mbappe 4:2. 88. Palaversa 4:3.

