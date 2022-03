Ein Anwärter für das Tor des Tages: Watfords Cucho Hernandez bejubelt sein Fallrückzieher-Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich gegen Arsenal. Bild: keystone

Giroud schiesst Milan wieder an die Spitze +++ ManCity zerlegt United im Derby

Premier League

Manchester City – Manchester United 4:1

Das Team von Ralf Rangnick kassierte im Derby bei Manchester City eine empfindliche 1:4-Niederlage. Für den Leader traf der überragende Kevin de Bruyne sowie Riyad Mahrez je zweimal. Die Citizens liegen in der Tabelle weiterhin sechs Punkte vor Liverpool, haben allerdings ein Spiel mehr ausgetragen.

De Bruyne eröffnet das Skore (5.) Video: streamja

Sancho zwirbelt den Ball ins Eck (22.) Video: streamja

United kriegt den Ball nicht weg – De Bruyne steht goldrichtig (28.) Video: streamja

Mahrez geht bei einem Eckball vergessen und trifft promt (68.) Video: streamja

Auch Mahrez macht seinen Doppelpack (90+2.) Video: streamja

Manchester City - Manchester United 4:1 (2:1)

53'165 Zuschauer.

Tore: 5. De Bruyne 1:0. 22. Sancho 1:1. 28. De Bruyne 2:1. 68. Mahrez 3:1. 91. Mahrez 4:1.

Watford – Arsenal 2:3

Arsenal mit dem Schweizer Internationalen Granit Xhaka kam in der 28. Runde der Premier League zum vierten Meisterschaftssieg in Folge. Die «Gunners» entschieden das Londoner Derby beim abstiegsbedrohten FC Watford mit 3:2 für sich.

Die Youngsters Martin Ödegaard (5.), Bukayo Sako (30.) und Gabriel Martinelli (52.) schossen die Tore für die Gäste, die auf Kurs Richtung Champions League sind. Das von Roy Hodgson trainierte Watford liegt drei Punkte unter dem Strich.

Die frühe Arsenal-Führung durch Martin Ödegaard (5.) Video: streamja

Der Fallrückzieher-Ausgleichstreffer durch Cucho Hernandez (11.) Video: streamja

Die erneute Führung für Arsenal durch Bukayo Saka (30.) Video: streamja

Das nächste Traumtor: Gabriel Martinelli erhöht auf 3:1 für die Gäste. Video: streamja

Moussa Sissoko bringt Watford nochmals ran (87.) Video: streamja

Watford - Arsenal 2:3 (1:2)

Tore: 5. Odegaard 0:1. 11. Cucho 1:1. 30. Saka 1:2. 52. Martinelli 1:3. 87. Sissoko 2:3. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

Bundesliga

Köln – Hoffenheim 0:1

Im einzigen Sonntagsspiel der deutschen Bundesliga siegt Hoffenheim beim 1. FC Köln 1:0. Das Tor des Tages schiesst der Österreicher Stefan Posch nach einer Stunde.

Für Hoffenheim war es der vierte Sieg in Folge, womit die Kraichgauer in der Tabelle auf Kosten von Leipzig und Freiburg auf Rang 4 vorstiessen. Die mit einem Sondertrikot («Stop War») angetretenen Kölner verlieren nach der dritten Heimniederlage in Serie langsam aber sicher den Anschluss an die internationalen Plätze.

Die zweite für Sonntag angesetzte Partie zwischen Mainz und Borussia Dortmund musste bereits am Freitag wegen diverser Corona-Fälle beim Heimteam auf den 16. März verschoben werden.

Das 1:0 für Hoffenheim durch Stefan Posch (61.) Video: streamja

1. FC Köln - Hoffenheim 0:1 (0:0)

Tor: 61. Posch 0:1.

La Liga

Elche – Barcelona 1:2

Der FC Barcelona feiert bei Elche einen 2:1-Pflichtsieg. Ferran Torres und Memphis Depy drehten die Begegnung nach Halbzeitrückstand. Fidel hatte die Gastgeber im Estadio Martínez Valero in Führung gebracht. Torhüter Marc-André ter Stegen rettete Barça schliesslich den Sieg mit einer glänzenden Abwehraktion in der Nachspielzeit.

Elche - FC Barcelona 1:2 (1:0)

Tore: 44. Fidel 1:0. 60. Torres 1:1. 84. Depay 1:2.

Fidel bringt seine Farben kurz vor der Pause in Front (44.) Video: streamja

Ferran Torres darf für Barça ausgleichen (60.) Video: streamja

Memphis Depays Penalty bringt Barcelona die Führung. Video: streamja

Serie A

Napoli - AC Milan 0:1

Milan ist zurück an der Tabellenspitze der Serie A. Die Mailänder schlagen Napoli im Spitzenkampf 1:0.Die AC Milan hat zum Abschluss der 28. Runde in der Serie A seine Ambitionen auf den 19. Scudetto der Vereinsgeschichte unterstrichen. Die Mailänder gewannen beim bis dahin punktgleichen Napoli 1:0 und kletterten mit zwei Zählern Vorsprung vor Stadtrivale Inter an die Tabellenspitze. Der einzige Treffer der Partie gelang Olivier Giroud vier Minuten nach der Pause. Der französische Weltmeister hielt bei einem Schuss von Aussenverteidiger Davide Calabria geschickt den Fuss hin und lenkte den Ball ins Tor ab. Inter, das am Freitag Salernitana 5:0 abgefertigt hatte, hat allerdings noch eine Partie weniger ausgetragen.

Napoli - AC Milan 0:1 (0:0)

Tor: 49. Giroud 0:1.

Der Treffer von Giroud zum 1:0 für Milan. Video: streamja

Juventus Turin - La Spezia 1:0 (1:0)

Tor: 21. Morata 1:0. - Bemerkung: Juventus ohne Zakaria (verletzt).

Morata trifft zum 1:0 für die Alte Dame. Video: streamja

Genoa - Empoli 0:0

Bemerkung: Genoa mit Hefti, Empoli ohne Haas (verletzt).

Bologna - Torino 0:0

Bemerkung: Bologna ohne Aebischer (Ersatz), Torino mit Rodriguez.

Ligue 1

Marseille – Monaco 0:1

Olympique Marseille verliert am Sonntag in der 27. Runde der Ligue 1 0:1 gegen Monaco und muss damit vier Tage vor dem Hinspiel der Achtelfinals in der Conference League gegen den FC Basel einen Rückschlag hinnehmen. Das einzige Tor der Partie gelang dem Portugiesen Gelson Martins nach einer Stunde. Kurz vor der Pause war der vermeintliche Führungstreffer der Monegassen durch Jean Lucas nach Intervention des Videoschiedsrichters aufgrund einer Abseitsposition aberkannt worden. Mit der sechsten Saisonniederlage, der zweiten in den letzten drei Spielen, verpasst Marseille den Sprung auf Rang 2.

Marseille - Monaco 0:1 (0:0)

Tor: 59. Martins 0:1.

Das goldene Tor von Martins. Video: streamja

Nantes - Montpellier 2:0 (0:0)

Tore: 69. Kolo Muani 1:0. 93. Geubbels 2:0.

Bemerkung: Montpellier mit Omlin, ohne Barès (Ersatz). (pre/sda)