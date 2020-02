Sport

Bundesliga: Gladbach beendet Auswärtsflaute mit Kantersieg



Gladbach beendet Auswärtsflaute mit Kantersieg – Leipzig schlägt Bremen souverän

Leipzig – Bremen 3:0

Nach drei sieglosen Spielen ist RB Leipzig wieder auf die Erfolgsstrasse zurückgekehrt. Gegen Werder Bremen gewinnt das Team von Julian Nagelsmann diskussionslos mit 3:0 und übernimmt zumindest bis zum morgigen Spiel von Bayern München beim 1. FC Köln wieder die Tabellenführung. Lukas Klostermann, Patrick Schick und Nordi Mukiele erzielen die Tore, Torhüter Yvon Mvogo sass nur auf der Bank.

Bremen, das weitherin ohne den verletzten Michael Lang antreten musste, steckt nach der achten Niederlage in den letzten neun Spielen weiterhin tief im Abstiegssumpf. Der Rückstand auf den rettenden 15. Tabellenrang beträgt vier Punkte, den Fall ans Tabellenende verhindern die Bremen nur, weil Paderborn gegen Hertha BSC verliert.

Leipzig - Bremen 3:0 (2:0)

41'308 Zuschauer.

Tore: 18. Klostermann 1:0. 39. Schick 2:0. 46. Mukiele 3:0.

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Bremen ohne Lang (verletzt).

Düsseldorf – Gladbach 1:4

Borussia Mönchengladbach ist in der Bundesliga zum ersten Auswärtssieg seit über drei Monaten gekommen. Die Mannschaft mit dem Schweizer Quartett setzt sich in Düsseldorf mit 4:1 durch.

Gladbach tut sich im Rhein-Derby nur in der ersten Halbzeit schwer. Erik Thommy gleicht in der 29. Minute für die Düsseldorfer aus. Danach spielen die Gladbacher ihre Klasse aus und kommenzum ersten Auswärtssieg seit Anfang November – auch dank dem Beitrag der Schweizer Denis Zakaria und Breel Embolo.

Zakaria bereitet mit einem kraftvollen Vorstoss über die linke Flanke das 3:1 von Lars Stindl vor, der schon den zweiten Gladbacher Treffer erzielt hatte. Und Embolo liefert in der 82. Minute mit der Brust den Assist zum 4:1 von Florian Neuhaus. Der kurz zuvor eingewechselte Basler Stürmer hätte Sekunden zuvor auch selber treffen können, scheitert aber alleine vor dem Düsseldorfer Goalie Florian Kastenmeier.

Düsseldorf - Mönchengladbach 1:4 (1:1)

51'000 Zuschauer.

Tore: 22. Hofmann 0:1. 29. Thommy 1:1. 51. Stindl 1:2. 77. Stindl 1:3. 82. Neuhaus 1:4.

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und Embolo (ab 81.).

Paderborn – Hertha BSC 1:2

Ohne «Klinsi» geht's besser: Im ersten Spiel nach dem vielbeachteten Rücktritt von Jürgen Klinsmann gewinnt Hertha BSC beim SC Paderborn mit 2:1. Zwar bringt Dedryck Boyata die Berliner schon in der 10. Minute in Führung, dennoch tut sich das Team von Interimstrainer Alexander Nouri in der Folge enorm schwer und kassiert kurz nach der Pause den Ausgleich durch Dennis Srbney. Den erlösenden Siegtreffer erzielt schliesslich Ex-Sion Stürmer Matheus Cunha in der 67. Minute per Hacke.

Paderborn - Hertha Berlin 1:2 (0:1)

14'678 Zuschauer.

Tore: 10. Boyata 0:1. 51. Srbeny 1:1. 67. Cunha 1:2.

Union Berlin – Leverkusen 2:3

Bayer Leverkusen bleibt dank eines hart erkämpften 3:2-Siegs bei Union Berlin weiterhin im Rennen um einen Champions-League-Platz. Zwar gerät die Werkself gegen Urs Fischers Union nach einem Tor von Christian Gentner früh mit 0:1 in Rückstand, doch dank Toren von Kai Havertz und Moussa Diaby gelingt bis kurz vor Schluss die Wende.

Und auch auf Unions 2:2-Ausgleich durch Marius Bülter in der 87. Minute hat Leverkusen eine Antwort parat: Nach einem Patzer von Union-Keeper Rafal Gikiewicz erzielt Karim Bellarami in der 94. Minute den Leverkusener Siegtreffer.

Union Berlin - Bayer Leverkusen 2:3 (1:1)

22'012 Zuschauer.

Tore: 7. Gentner 1:0. 22. Havertz 1:1. 83. Diaby 1:2. 87. Bülter 2:2. 94. Bellarabi 2:3.

Hoffenheim – Wolfsburg 2:3

Wolfsburg kommt mit Admir Mehmedi, Renato Steffen und Kevin Mbabu in der Startformation zu einem 3:2-Sieg bei Hoffenheim. Die drei Wolfsburger Tore erzielt der Niederländer Wout Weghorst, zwei davon vom Penaltypunkt. Der zweite Elfmeter wird den Gästen nach einem Foul von Hoffenheims Captain Benjamin Hübner an Mbabu zugesprochen.

Hoffenheim - Wolfsburg 2:3 (1:1)

22'506 Zuschauer.

Tore: 18. Weghorst (Handspiel) 0:1. 45. Baumgartner 1:1. 52. Weghorst (Foulpenalty) 1:2. 60. Kramaric (Handspenalty) 2:2. 71. Weghorst 2:3.

Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber (ab 46.). Wolfsburg mit Mbabu, Mehmedi (bis 86.) und Steffen (bis 69.).

Augsburg – Freiburg 1:1

Der Walliser Coach Martin Schmidt kommt mit Augsburg zu einem 1:1 daheim gegen Freiburg und kann damit die Reserve auf die direkten Abstiegsplätze auf zehn Punkte erhöhen. Allerdings müssen die Augsburger den Ausfall von Stephan Lichtsteiner hinnehmen. Der 36-jährige Aussenverteidiger verletzt sich am Knie und muss nach einer guten halben Stunde ausgewechselt werden.

Augsburg - Freiburg 1:1 (1:0)

26'822 Zuschauer.

Tore: 38. Max 1:0. 51. Haberer 1:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Lichtsteiner (bis 32.) und Vargas (ab 66.). (pre/sda)

