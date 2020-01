Sport

Fussball

Bundesliga: Frankfurt schockt Leipzig – Joker Mehmedi trifft



Bild: EPA

Frankfurt schockt Leipzig, Gladbach profitiert – Wolfsburg verliert trotz Mehmedi-Tor

Frankfurt – Leipzig 2:0

RB Leipzig kassiert bei Eintracht Frankfurt die dritte Saisonniederlage, bleibt aber dennoch an der Tabellenspitze. Matchwinner beim 2:0-Sieg der Eintracht ist Innenverteidiger Almamy Touré, der den Ball in der 48. Minute nach einem Einwurf aus der zweiten Reihe ins Netz hämmert. In der Nachspielzeit trifft Filip Kostic schliesslich noch zum 2:0.

Leipzig, das in den letzten neun Spielen immer mindestens drei Tore erzielt hatte, tritt offensiv kaum in Erscheinung. Timo Werner und Co. kommen nur ganz zu Beginn zu guten Torchancen, dann hat Frankfurt alles im Griff. Djibril Sow spielt im defensiven Mittelfeld durch, Gelson Fernandes fehlt verletzt.

Gladbach – Mainz 3:1

Borussia Mönchengladbach nützt den Ausrutscher von RB Leipzig aus und rückt dank eines 3:1-Siegs gegen Mainz 05 wieder bis auf vier Punkte an den Leader ran. Zwar gehen die Gäste in der 12. Minute durch Robin Quaison in Führung, Star-Stürmer Alassane Plea dreht die Partie mit einem Doppelpack bis zur 76. Minute aber im Alleingang. Kurz vor Schluss trifft Florian Neuhaus mit einem Lob aus 30 Metern noch zum 3:1.

Yann Sommer im Borussen-Tor erlebt einen geruhsamen Nachmittag, Nico Elvedi und Denis Zakaria spielen durch, Breel Embolo wird in der 73. Minute für Marcus Thuram eingewechselt.

Wolfsburg – Hertha 1:2

*** Der Matchbericht folgt in Kürze. ***

Union Berlin – Augsburg 2:0

Urs Fischers Union Berlin feiert gegen den FC Augsburg einen wichtigen Sieg im Kampf gegen Abstieg. Die «Eisernen» siegen 2:0 und liegen nun sechs Punkte vor Relegationsplatz 16. Die Tore erzielen der Ex-Dortmunder Neven Subotic und der Däne Marcus Ingvartsen nach der Pause. Bei Augsburg spielt Ruben Vargas durch, Stephan Lichtsteiner sitzt nur auf der Bank.

Freiburg – Paderborn 0:2

Der SC Freiburg droht den Anschluss an die Europacup-Plätze zu verlieren. Gegen Paderborn verliert das Team von Trainer Christan Streich mit 0:2. Christopher Antwi-Adjej bringt die Gäste kurz nach der Pause mit einem Kontertor auf Kurs. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jamilu Collins muss Paderborn dann zittern, doch Abdelhamid Sabiri sorgt mit einem schmeichelhaften Elfemeter kurz vor Schluss für die Entscheidung.

Die Tabelle:

Abonniere unseren Newsletter