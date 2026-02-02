Vor einer tollen Kulisse lieferten die Tampa Bay Lightning und die Boston Bruins ein echtes Spektakel. Bild: keystone

Mosers Lightning drehen 4-Tore-Rückstand in NFL-Stadion – dabei jubelte Boston bereits

Die Tampa Bay Lightning siegen in der NHL nach grosser Aufholjagd ein weiteres Mal. Das Team mit Janis Moser bezwingt die Boston Bruins zuhause 6:5 nach Penaltyschiessen. Für Kevin Fiala und die Los Angeles Kings gab es eine Niederlage.

Tampa Bay – Boston 6:5 n. P.

Janis Moser (TB), 1 Schuss, 2 Blocks, 1 Check, 24:21 TOI

Es war ein verrücktes Spiel, dieses zweite Duell in der laufenden Saison im Stadion der Tampa Bay Buccaneers, dem NFL-Team aus der Stadt in Florida. Den ersten Vergleich hatten die Lightning Mitte Oktober in Boston 4:3 für sich entschieden. Es war im Frühest-Stadium der Saison für die Bruins nach drei Siegen die erste Niederlage, auf die fünf weitere verlorene Spiele hintereinander folgten.

Nun sahen sich die Bruins auf gutem Weg, sich für jene Niederlage zu revanchieren. Mitte des zweiten Drittels führten die Gäste 5:1. Die Lightning schienen in ihrem derzeitigen Hoch etwas eingebremst. Doch es sollte anders kommen, die Equipe aus Florida sollte etwas schaffen, was ihr in ihrer Geschichte noch nie gelungen war.

Die Highlights der Partie im Stadion der Tampa Bay Buccaneers. Video: YouTube/NHL

Noch im mittleren Abschnitt vermochte Tampa Bay mit drei Toren in Überzahl auf 4:5 zu verkürzen, Nikita Kutscherow, der Topskorer der Mannschaft, glich nach 52 Minuten aus. Der Russe hatte sich zuvor bereits als dreifacher Vorbereiter hervorgetan. In der Verlängerung jubelte dann Bostons David Pastrnak nach dem vermeintlichen Siegtreffer – doch die Schiedsrichter schickten ihn für ein zuvor begangenes Vergehen auf die Strafbank. Weshalb sie so lange warteten, bis sie das Spiel unterbrachen, ist unklar. «Ich habe noch nie so etwas gesehen», polterte Pastrnak danach, «für mich ist das ein Witz.»

Besser gelaunt war Pastrnak im Mitteldrittel, als es zum Kampf der Goalies Andrei Vasilevskiy und Jeremy Swayman kam. Wie wohl viele NHL-Fans freute er sich über die Auseinandersetzung.

Weil in der Verlängerung kein reguläres Tor fiel, ging die Partie ins Penaltyschiessen. Dort traf der Amerikaner Jake Guentzel als einziger der sechs Akteure. Der Seeländer Janis Moser, der an keinem der fünf Tore in der regulären Spielzeit beteiligt war, stand mit einer Einsatzzeit von gut 24 Minuten am zweitlängsten aller Verteidiger auf dem Eis.

Der Sieg gegen die ebenfalls formstarken Bruins, die zehn ihrer zwölf vorangegangenen Spiele gewonnen hatten, war der dritte in Folge der Lightning. Dank Erfolg Nummer 17 aus den letzten 19 Partien verteidigten sie ihre Führungsposition in der Rangliste der Eastern Conference erfolgreich.

Carolina – Los Angeles 3:2 n. V.

Kevin Fiala (LA), 1 Block, 1 Check, 18:14 TOI

Punktgleich mit den Lightning stehen, mit zwei Spielen mehr allerdings, die Carolina Hurricanes da. Das Team aus Raleigh, North Carolina, bezwang in der Nacht auf Montag die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala im heimischen Stadion 3:2 nach Verlängerung. Die Kings hatten in den letzten sieben Minuten einen 0:2-Rückstand aufgeholt, in der Verlängerung sorgte Carolinas Sebastian Aho dann aber für die Entscheidung. Fiala blieb ohne Skorerpunkt. (nih/sda)