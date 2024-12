Manchester United verliert gegen Bournemouth mit 0:3. Bild: www.imago-images.de

ManUnited geht unter + BVB bezwingt Auswärtsfluch + Liverpool siegt in Wahnsinnsspiel

Bundesliga

Bochum – Heidenheim 2:0

Bochum gewinnt zum Abschluss der Vorrunde in der Bundesliga zum ersten Mal in dieser Saison. Gegen das kriselnde Heidenheim setzt sich der VfL 2:0 durch.

Dieter Hecking kam nach der Entlassung von Peter Zeidler als Hoffnungsträger nach Bochum. Am letzten Spieltag vor der Winterpause konnte der 60-Jährige nun seinen ersten Sieg an der Seitenlinie der Bochumer bejubeln.

Moritz Broschinski (6.) und Matus Bero (38.) trafen für Bochum in der ersten Halbzeit gegen ein überraschend schwaches Heidenheim. Die Heidenheimer, am Donnerstag Gegner des FC St. Gallen zum Abschluss der Ligaphase der Conference League (1:1) haben die letzten sieben Partien in der Bundesliga allesamt verloren und sind auf den Barrage-Platz abgerutscht. Der Vorsprung auf das Schlusslicht Bochum beträgt vier Punkte.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/SPORT1

Bochum - Heidenheim 2:0 (2:0).

24'328 Zuschauer.

Tore: 6. Broschinski 1:0. 38. Bero 2:0.

Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Wolfsburg – Dortmund 1:3

Borussia Dortmund hat seinen Auswärtsfluch bezwungen. In Wolfsburg setzen sich die Dortmunder mit Gregor Kobel im Tor dank einer starken ersten Halbzeit 3:1 durch und feierten damit den ersten Sieg in der Fremde in der laufenden Bundesliga-Saison. Donyell Malen, Maximilian Beier und Julian Brandt trafen für Dortmund nach einer halben Stunde innert fünf Minuten dreimal und lenkten die Partie in die für sie gewünschte Richtung. Zwar mussten die Dortmunder nach einer Roten Karte gegen Pascal Gross die letzte halbe Stunde in Unterzahl bestreiten. Mehr als der Anschlusstreffer durch Denis Vavro lag für Wolfsburg, bei dem Cédric Zesiger nur auf der Bank sass, indes nicht mehr drin.

Während Dortmund nach zuletzt drei Unentschieden in Folge dank des Sieges den Anschluss an die Europacup-Plätze hält, überwintert Wolfsburg, für das in der Liga eine Siegesserie von vier Spielen zu Ende geht, im elften Rang.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORT1

Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:3 (0:3).

28'917 Zuschauer.

Tore: 25. Malen 0:1. 28. Beier 0:2. 30. Brandt 0:3. 58. Vavro 1:3.

Bemerkungen: 62. Rote Karte gegen Gross (Borussia Dortmund, Notbremse). Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz). Borussia Dortmund mit Kobel.

Premier League

Tottenham – Liverpool 3:6

Liverpool schlägt Tottenham deutlich mit 6:3. Durch den Sieg baut Liverpool den Vorsprung an der Spitze auf fünf Punkte aus. Luis Diaz und Mohamed Salah trafen jeweils doppelt für die Reds. Zwischenzeitlich lag Liverpool mit 5:1 vorn, zwar konnten die Spurs nochmals verkürzen, aber es reichte nicht mehr. Somit findet Liverpool nach zwei Unentschieden in der Liga zum Siegen zurück. Tottenham bleibt durch die Niederlage auf Rang elf der Premier League.

Tottenham Hotspur - Liverpool 3:6 (1:3).

Tore: 23. Diaz 0:1. 36. Mac Allister 0:2. 41. Maddison 1:2. 45. Szoboszlai 1:3. 54. Salah 1:4. 61. Salah 1:5. 72. Kulusevski 2:5. 83. Solanke 3:5. 85. Diaz 3:6.

Manchester United – Bournemouth 0:3

Buhrufe und Niederlage für Manchester United. Gegen Bournemouth kassieren die Red Devils eine 0:3-Heimpleite. Durch die Niederlage verpasst United den Anschluss an die europäischen Plätze und ist weiterhin nur auf Platz 13. Bournemouth zieht durch den Sieg in der Tabelle an Manchester City vorbei und ist neu Fünfter.

Manchester United - Bournemouth 0:3 (0:1). -

Tore: 29. Huijsen 0:1. 61. Kluivert (Penalty) 0:2. 63. Semenyo 0:3.

Everton – Chelsea 0:0

Acht Siege in Serie konnte Chelsea feiern. Nun ist die Serie gerissen. Im Auswärtsspiel gegen Everton konnten die Londoner kein Tor erzielen und müssen sich mit einem 0:0 zufriedengeben. Chelsea steht somit weiterhin auf dem zweiten Platz in der Premier League.

Everton - Chelsea 0:0.

Serie A

AS Roma – Parma 5:0

Die AS Roma gewinnt gleich mit 5:0 gegen Parma. Paulo Dybala erzielte in der achten Minute den ersten Treffer per Elfmeter. Alexis Saelemaekers erhöhte noch vor der Pause zum 2:0. Dybala mit seinem zweiten persönlichen Treffer, Leandro Paredes ebenfalls mit einem Strafstoss und Artem Dovbyk sorgten für das 5:0 aus Sicht der Römer. Der Schweizer Simon Sohm stand für Parma das ganze Spiel auf dem Platz.

AS Roma - Parma 5:0 (1:1).

Tore: 8. Dybala (Penalty) 1:0. 14. Saelemaekers 2:0. 52. Dybala 3:0. 74. Paredes (Penalty) 4:0. 84. Dowbyk 5:0.

Bemerkungen: Parma mit Sohm.

Monza – Juventus 1:2

Juventus Turin bleibt in der Serie A weiterhin unbezwungen, feiert in Monza aber erst den siebten Sieg im 17. Spiel. Das Team von Thiago Motta setzte sich dank zweier Tore in der ersten Halbzeit durch. Aufgrund der zehn Remis steht der Rekordmeister aber nur auf Platz sechs.

Monza - Juventus Turin 1:2 (1:2).

Tore: 14. McKennie 0:1. 22. Birindelli 1:1. 39. Gonzalez 1:2.

La Liga

Real Madrid – Sevilla 4:2

Real Madrid gewinnt souverän gegen Sevilla. Durch Tore von Kylian Mbappé, Federico Valverde und Rodrygo gingen die Königlichen bereits nach 34 Minuten mit 3:0 in Führung. Mit dem Sieg zieht Real an Barcelona vorbei und steht neu auf Rang zwei. Leader ist aktuell Atletico Madrid. Real hat einen Punkt weniger als der Sttadtrivale auf dem Konto.

Real Madrid - FC Sevilla 4:2 (3:1).

Tore: 10. Mbappé 1:0. 20. Valverde 2:0. 34. Rodrygo 3:0. 35. Romero 3:1. 53. Diaz 4:1. 86. Lukebakio 4:2.

Bemerkungen: Sevilla ohne Sow (verletzt). (nih/riz/sda)