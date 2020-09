Sport

Fussball

Super Leauge: FCB taucht bei Servette – St.Gallen neuer Leader



FCB kassiert erste Niederlage unter Sforza – St.Gallen klettert auf den Leaderthron

Servette – Basel 1:0

Der FC Basel muss sich nach einer 0:1-Niederlage bei Servette vorerst ganz unten in der Tabelle einreihen. Das Team von Ciriaco Sforza erlebte eine Woche nach dem Heim-Remis gegen Vaduz die nächste Enttäuschung. In Genf setzte es gegen Servette in Unterzahl eine 0:1-Niederlage ab. Das Siegestor für die Westschweizer erzielte Alex Schalk mittels Penalty in der 77. Minute.

Servette - Basel 1:0 (0:0)

1000 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tor: 77. Schalk (Handspenalty) 1:0.

Servette: Frick; Sauthier (70. Diallo), Rouiller, Sasso, Mendy; Ondoua, Cespedes; Stevanovic, Cognat (10. Antunes/94. Severin), Imeri (70. Schalk); Koné.

Basel: Nikolic; Widmer, Van der Werff, Alderete, Padula; Zhegrova (Hajdari), Frei, Bunjaku (80. Pululu), Stocker (80. Campo); Van Wolfswinkel, Cabral (63. Tushi).

Bemerkungen: Servette ohne Kyei (verletzt) und Tasar (nicht im Aufgebot). Basel ohne Isufi, Marchand, Petretta, Xhaka, Zuffi (alle verletzt). 3. Lattenschuss Koné. 30. Rote Karte gegen Van der Werff (Notbremse). Verwarnungen: 7. Bunjaku (Foul). 13. Cespedes (Foul). 51. Stevanovic (Reklamieren). 58. Van Wolfswinkel (Reklamieren). 61. Nikolic (Zeitverzögerung).

Vaduz – St.Gallen 0:1

Aufsteiger Vaduz verpasste gegen St. Gallen den nächsten Coup in der Super League knapp. Ein spätes Tor des St. Galler Jokers Andre Ribeiro führte die Ostschweizer im Liechtenstein zum 1:0-Erfolg.

Der 23-jährige Portugiese belohnte den Meisterschaftszweiten der Vorsaison für eine Leistungssteigerung nach der Pause mit seinem Tor in der 83. Minute. Von hinter der Grundlinie kommend setzte sich der Angreifer gegen vier FCV-Verteidiger durch und schoss den Ball vom Fünfmeterraum ins Tor. Selbst Benjamin Büchel, der bei Vaduz in der zweiten Halbzeit mit mehreren Paraden und einem gehaltenen Penalty (94.) zum Mann des Spiels avancierte, war gegen Ribeiros Abschluss aus kurzer Distanz machtlos.

Der Sieg des FCSG in Vaduz ging aufgrund der Leistungssteigerung in Ordnung, so sah es auch Vaduz-Coach Mario Frick, der das «ganz schlechte Umschaltspiel» seines Teams kritisierte. In der ersten Halbzeit hatte das Heimteam die Partie noch mehr nach dem Gusto seines Trainers gestaltet. Zwar vermochte der FCSG die Liechtensteiner schon vor der Pause im Aufbau gelegentlich zu stressen, wusste darauf mit dem eroberten Ball allerdings selber nur selten etwas Greifbares anzustellen.

Nur einmal, als Lukas Görtler in der 26. Minute zum Solo im Vaduzer Strafraum ansetzte und dort von Denis Simani rustikal gestoppt wurde, musste sich das Team von Mario Frick vor der Pause auf das Wettkampfglück verlassen. Simanis Einsteigen in der Szene hätte einen Foulpenalty für die Gäste gerechtfertigt.

Vaduz - St. Gallen 0:1 (0:0)

1000 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tor: 83. Ribeiro (Görtler) 0:1.

Vaduz: Büchel; Schmied, Schmid, Simani; Dorn, Prokopic (59. Wieser), Gabriel Lüchinger (88. Di Giusto), Gasser (59. Hug); Cicek (88. Djokic); Milinceanu (79. Gajic), Sutter.

St. Gallen: Zigi; Kräuchi (64. Rüfli), Stergiou, Fazliji, Muheim; Quintillà; Görtler, Guillemenot (64. Ribeiro), Ruiz (79. Staubli); Youan (46. Stillhart), Kamberi (79. Duah).

Bemerkungen: Vaduz ohne Coulibaly und Antoniazzi (beide verletzt). St. Gallen ohne Babic, Nicolas Lüchinger und Gonzalez (alle verletzt). 12. Lattenschuss Sutter. 94. Büchel hält Foulpenalty von Quintillà. Verwarnungen: 26. Simani (Foul). 34. Prokopic (Foul). 71. Rüfli (Unsportlichkeit). 95. Schmid (Foul).

Luzern – Lausanne 2:2

*** Der Matchbericht folgt in Kürze. ***

Luzern - Lausanne-Sport 2:2 (1:1)

1000 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 1. (0:46) Schürpf (Schaub) 1:0. 6. Joël Monteiro (Schneuwly) 1:1. 50. Turkes (Boranijasevic) 1:2. 81. Knezevic (Balaruban) 2:2.

Luzern: Müller; Sidler (60. Ugrinic), Knezevic, Lucas, Bürki (73. Balaruban); Emini, Ndenge (60. Alounga), Schulz; Schaub, Schürpf, Ndiaye (76. Lang).

Lausanne-Sport: Diaw; Loosli, Elton Monteiro, Nanizayamo; Boranijasevic, Puertas (82. Gétaz), Kukuruzovic, Flo; Schneuwly (70. Bares); Turkes (82. Zekhnini), Joël Monteiro (44. Jenz).

Bemerkungen: Luzern ohne Grether, Burch, Schwegler und Binous (alle verletzt) sowie Margiotta (nicht im Aufgebot) und Alabi (nicht spielberechtigt), Lausanne-Sport ohne Falk, Geissmann, Koura und Schmidt (alle verletzt) sowie Brazão (nicht spielberechtigt) und Zeqiri (nicht im Aufgebot). 23. Rote Karte gegen Nanizayamo wegen Fouls. Verwarnung: 5. Flo (Foul). 33. Sidler (Foul). 55. Turkes (Foul). 71. Lucas (Foul). 75. Kukuruzovic (Foul). 90. Bares (Foul). (sda)

Die Tabelle:

