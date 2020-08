Starker Messi führt Barça in den Viertelfinal – Bayern führen Chelsea erneut vor

Sport

Barcelona – Napoli 3:1

Der gemäss Beobachtern vor dem Zerfall stehende FC Barcelona hat sich auf höchster Stufe eindrücklich zurückgemeldet. Im Achtelfinal-Rückspiel der Ende Februar unterbrochenen Champions-League-Kampagne besiegte Barça Napoli 3:1 und fordert die Bayern.

Die Baustellen des FC Barcelona waren in den letzten Wochen immer wieder zum Thema geworden. Das Team sei unausgewogen, überaltert, liege im Clinch mit seinem Trainer Quique Setién und stehe schon bald ohne seinen Superstar Lionel Messi da, berichteten spanische Medien und andere. Am Samstagabend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Napoli waren die Katalanen vor allem eins: der verdienter Sieger.

Sechs Monate nach dem 1:1 im Hinspiel von Neapel präsentierten sich Messi und Co. in den ersten 45 Minuten in einer Verfassung, in der sie am Finalturnier in Lissabon von nächster Woche entgegen anfänglichen Erwartungen doch ein Wort um den Titel mitreden könnten. Spielfreudig, motiviert und angeführt von einem unwiderstehlichen Messi verursachten die Katalanen beim Gegner aus Italien bis zur Pause einen Schaden, der nicht mehr zu reparieren war und in der einzigen Niederlage Napolis in dieser Champions-League-Kampagne endete.

Nur dank einem Penaltytor von Lorenzo Insigne zum 3:1 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war das Team von Ex-Sion-Coach Gennaro Gattuso zur Pause noch nicht ganz aus dem Spiel.

Clement Lenglet hatte Barça nach zehn Minuten und einem Corner von Ivan Rakitic per Kopf in Führung gebracht und damit die Sturm-und-Drang-Phase des Heimteams eingeläutet. Den Höhepunkt der Barça-Grossoffensive der ersten Halbzeit lieferte in der 23. Minute der Superstar persönlich. Vier Neapolitaner vermochten den 33-Jährigen Messi, der den Ball im Fallen an David Ospina vorbei drehte, auf dem Weg zu seinem 3. Tor in dieser Champions-League-Kampagne nicht aufzuhalten.

Ein Foul am Argentinier von Kalidou Koulibaly im eigenen Strafraum nutzte Luis Suarez in der 45. Minute zum zwischenzeitlichen 3:0. Zwischen dem Fould und dem Penalty-Entscheid mit Hilfe des Videoassistenten dauerte es rund vier Minuten, obwohl die Sache überdeutlich war.

Nach der Pause überliess das Heimteam das Spieldiktat den Gästen, ohne jedoch ins Schwimmen zu geraten.

Barcelona - Napoli 3:1 (3:1)

SR Cakir (TUR).

Tore: 10. Lenglet (Rakitic) 1:0. 23. Messi 2:0. 45. Suarez (Foulpenalty) 3:0. 45. Insigne (Foulpenalty) 3:1.

Barcelona: ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, De Jong; Messi, Luis Suarez (92. Junior), Griezmann (84. Monchu).

Napoli: Ospina; Rui, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo; Ruiz (79. Elmas), Demme (46. Lobotka), Zielinski (70. Lozano); Callejon (70. Politano), Mertens, Insigne (79. Milik).

Bemerkungen: Barcelona ohne Vidal und Busquets (beide gesperrt), Dembélé, Cuenca, Umtiti und Morer (alle verletzt). 2. Pfostenschuss Mertens. 85. Kopfball von Lozano an den Pfosten.

Verwarnungen: 60. Zielinski (Foul), 92. Suarez (Spielverzögerung).

Bayern – Chelsea 4:1

Im Viertelfinal trifft Barcelona auf Bayern München. Der deutsche Meister zeigte sich nach der langen Pause keineswegs eingerostet und liess Chelsea nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel auch im Rückspiel keine Chance.

📉 Chelsea’s 7-1 aggregate defeat to Bayern Munich is their biggest loss in a two-legged European tie #UCL pic.twitter.com/dbB00Hj1VQ — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 8, 2020

Robert Lewandowski traf schon nach zehn Minuten per Penalty zur Münchner Führung. Wenig später legte Ivan Perisic nach. Nach einer stärkeren Phase der Gäste aus London und dem dadurch verdienten Anschlusstreffer kurz vor der Pause, nahmen die Bayern das Spiel nach dem Seitenwechsel wieder selbst in die Hand.

Corentin Tolisso traf kurz nach seiner Einwechslung auf Vorarbeit von Lewandowski. Und kurz darauf legte der einmal mehr überragende Pole selbst noch nach. Der zweite Treffer des Abends war gleichzeitig auch Lewandowskis dreizehnter in der laufenden Champions-League-Kampagne.

😮 13 goals in 7 UCL games this season....

😱 53 goals in 44 games for Bayern in 2019/20!



🔴 Robert Lewandowski = 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/FtyxRJrKA8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020

Bayern München - Chelsea 4:1 (2:1)

SR Hategan (ROU).

Tore: 10. Lewandowski (Foulpenalty) 1:0. 24. Perisic (Lewandowski) 2:0. 44. Abraham 2:1. 76. Tolisso (Lewandowski) 3:1. 84. Lewandowski (Odriozola) 4:1.

Bayern München: Neuer; Kimmich (71. Odriozola), Boateng (64. Süle), Alaba, Davies; Goretzka, Thiago (71. Tolisso); Perisic (64. Coutinho), Müller, Gnabry (81. Martinez); Lewandowski.

Chelsea: Caballero; James, Christensen, Zouma, Emerson; Barkley, Kanté, Kovacic; Hudson-Odoi, Abraham (81. Giroud), Mount.

Bemerkungen: Bayern München ohne Pavard und Coman (beide verletzt). Chelsea u.a. ohne Alonso und Jorginho (beide gesperrt), Azpilicueta, Pedro, Pulisic, Van Ginkel (alle verletzt).

Verwarnungen: 8. Caballero (Foul). 43. Emerson (Foul). (abu/sda)

