Frauen-Nationalteam spielt 1:2 gegen Dänemark – und muss Trainer Nielsen verabschieden

Nils Nielsen (Dritter von rechts) spricht zum Team. Bild: keystone

Frauen-Nati unterliegt beim Abschied von Trainer Nielsen Dänemark

Mit dem Länderspiel gegen Dänemark, das Team seiner Heimat, verabschiedet sich Trainer Nils Nielsen vom Schweizer Frauen-Nationalteam. Das Resultat von 1:2 aus Schweizer Sicht war nicht das Wichtigste.

Video: SRF

Nielsen brachte bei seinem Abschied in Schaffhausen 19 Spielerinnen zum Einsatz. Die kurze Zeit später ausgewechselte Geraldine Reuteler brachte die Schweizerinnen nach 51 Minuten in Führung. Der ihrerseits eingewechselten Signe Bruun glückte mit zwei Toren bis zur 80 Minute die Wende.

Video: SRF

Der 51-jährige Nils Nielsen erlebte eine erfolgreiche Zeit in der Schweiz, die im Januar 2019 begann. Zuletzt führte er seine Frauen an die WM-Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland.

Schweiz - Dänemark 1:2 (0:0)

Schaffhausen. - SR Marotta (ITA)

Tore: 51. Reuteler (Crnogorcevic) 1:0. 66. Bruun 1:1. 80. Bruun 1:2. Schweiz: Peng (46. Herzog); Maritz, Calligaris (85. Stahl), Julini (46. Felber), Aigbogun (77. Touon); Reuteler (57. Piubel), Sow; Crnogorcevic (57. Riesen), Xhemaili, Rinast (46. Rey); Bachmann (57. Terchoun). (sda)