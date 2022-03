Jeremie Boga bejubelt seinen Treffer in Leverkusen. Bild: keystone

Atalanta wirft Leverkusen raus – Barça dreht Duell gegen Galatasaray

Europa League

Leverkusen – Atalanta 0:1

Ohne den verletzten Youngster Florian Wirtz scheidet Bayer Leverkusen in den Achtelfinals aus der Europa League aus. Das Team von Trainer Gerardo Seoane verliert nach dem 2:3 im Hinspiel auch zuhause, diesmal 0:1. Gegen Atalanta, bei dem Remo Freuler an einer hervorragenden defensiven Organisation arbeitete, erspielten sich die Leverkusner über 90 Minuten kaum nennenswerte Torchancen.

Ohne Wirtz, der nach einem Kreuzbandriss monatelang ausfallen wird, fehlte dem Bundesliga-Dritten vor knapp 20'000 Zuschauern die Offensivpower, um das 2:3 aus dem Hinspiel zu drehen. Der eingewechselte Jérémie Boga traf in der 91. Minute für Atalanta.

Später Treffer: Boga trifft in der 91. Minute. Video: streamable

«Wir haben es besser gemacht als im Hinspiel», sagte Verteidiger Jonathan Tah nach der Partie. «Wir sind sehr enttäuscht, es war mehr möglich.» Für das auch in der Liga unter Druck geratene Bayer-Team war es das vierte Wettbewerbsspiel ohne Sieg in Serie. Auch im Cup waren die ambitionierten Leverkusner vorzeitig gescheitert.

Bayer Leverkusen - Atalanta Bergamo 0:1 (0:0)

SR Letexier (FRA).

Tor: 91. Boga 0:1.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler.



Galatasaray – Barcelona 1:2

Der FC Barcelona dreht das Auswärtsspiel gegen Galatasaray Istanbul und stösst in den Viertelfinal der Europa League vor. Die Katalanen gerieten in der 28. Minute durch ein Tor von Marcao in Rückstand, doch noch vor der Pause konnte Youngster Pedri ausgleichen.

Marcao bringt Galatasaray in Führung. Video: streamable

Pedri gleicht für Barcelona aus. Video: streamable

Direkt nach der Pause traf Aubameyang zur erstmaligen und endgültigen Barcelona-Führung in dieser Affiche.

Aubameyang schiesst Barça in die nächste Runde. Video: streamable

Galatasaray Istanbul - Barcelona 1:2 (1:1)

SR Orsato (ITA).

Tore: 29. Marcão 1:0. 37. Pedri 1:1. 49. Aubameyang 1:2.