«Haben alles dafür gegeben» – Lugano-Trainer Croci-Torti wird so richtig durchgeschüttelt

Amir Saipi (Lugano):

«Diese Frisur habe ich einem Fan geklaut. Das war ein geiler Match. Wenn man diese Emotionen sieht, diese Stimmung. Es ist wunderschön. Keine Mannschaft hatte Vorteile hier auf dem Kunstrasen. Wir haben uns viel vorgenommen, das getan, was uns der Trainer gesagt hat. Auch ein grosses Lob an den Staff, dass wir wissen, wo ihre Stärken und Schwächen sind. Wir haben gezeigt, was wir können auf dem Platz. Und so haben wir auch gewonnen.»