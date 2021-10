Haaland trifft beim BVB-Comeback doppelt – Widmer verschuldet Penalty

Dortmund – Mainz 3:1

Borussia Dortmund ist zumindest bis zum Spitzenkampf zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München am Sonntag Leader der Bundesliga. Das Team von Gregor Kobel und Manuel Akanji schlägt Mainz dank einer Haaland-Doublette und zwei Widmer-Patzern 3:1.

Ein satter Volley von der Strafraumgrenze von Marco Reus brachte den BVB bereits in der dritten Minute in Führung. Die weiteren Dortmunder Tore erzielte Erling Haaland, der nach einmonatiger Verletzungspause wieder auflief und dem zwei unglückliche Aktionen des von der Seite in die Mainzer Dreierkette gerückten Silvan Widmer in die Karten spielten.

Haaland verwertete zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Handspenalty, den der in den Vorwochen überzeugende Widmer mit einer reflexartigen Armbewegung verschuldete. In der Nachspielzeit leitete der Schweizer Internationale zudem mit einem missglückten Dribbling den finalen Dortmunder Konter ein.

Borussia Dortmund - Mainz 3:1 (1:0)

62'000 Zuschauer.

Tore: 3. Reus 1:0. 54. Haaland (Handspenalty) 2:0. 87. Burkardt 2:1. 94. Haaland 3:1.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel und Akanji, ohne Hitz (Ersatz) und Bürki (nicht im Aufgebot). Mainz mit Widmer.

Reus bringt den BVB früh mit 1:0 in Führung. Video: streamja

Haaland erhöht per Penalty auf 2:0 für Dortmund. Video: streamja

Das 3:1 durch Haaland in der Nachspielzeit. Video: streamja

Union Berlin – Wolfsburg 2:0

Der Höhenflug von Union Berlin hält weiter an. Gegen den VfL Wolfsburg feiert das Team von Trainer Urs Fischer den dritten Sieg in Serie. Beim 2:0-Erfolg brachte Taiwo Awoniyi die «Eisernen» mit seinem sechsten Saisontreffer kurz nach der Pause auf Kurs, kurz vor Schluss sicherte der eingewechselte Sheraldo Becker seinem Team den Sieg mit dem 2:0.

Union Berlin - Wolfsburg 2:0 (0:0)

11'000 Zuschauer.

Tore: 49. Awoniyi 1:0. 83. Becker 2:0.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu, ohne Steffen (Ersatz) und Mehmedi (nicht im Aufgebot).

Awoniyi bringt Union mit 1:0 in Front. Video: streamja

Das 2:0 für Union durch Sheraldo Becker. Video: streamja

Freiburg – Leipzig 1:1

Der SC Freiburg holt im ersten Spiel im neuen Europa-Park-Stadion vor 20'000 Zuschauer gegen RB Leipzig ein 1:1-Unentschieden. Die Gäste gingen nach einem umstrittenen Elfmeterpfiff durch Emil Forsberg zwar in Führung, doch die Breisgauer verdienten sich den Ausgleich nach der Pause dank einer Leistungssteigerung: In der 64. Minute war es Jeong Woo-yeong, der per Kopf den ersten Treffer in der neuen Arena erzielt und seinem Team so den einen Punkt sicherte.

Freiburg - Leipzig 1:1 (0:1)

20'000 Zuschauer.

Tore: 32. Forsberg (Foulpenalty) 0:1. 64. Jeong 1:1.

Forsberg trifft per Penalty zum 1:0 für Leipzig. Video: streamja

Frankfurt – Hertha Berlin 1:2

Nach dem Coup bei Bayern München ist Eintracht Frankfurt wieder auf dem harten Boden der Realität angekommen – gegen Hertha BSC setzt es eine 1:2-Heimpleite ab. Der «Big City Club» hatte im ersten Durchgang ein deutliches Chancenplus und ging durch Marco Richter verdient in Führung.

Nach der Pause legte die Eintracht einen Gang zu und erarbeitete sich einige Chancen, doch den Treffer erzielte die Hertha, die zuletzt zweimal verloren hatte. Nach einem starken Konter erhöhte der gerade erst eingewechselte Jurgen Ekkelenkamp auf 2:0. Für den Endstand sorgte der eingewechselte Gonçalo Paciencia, der in der 78. Minute per Penalty verkürzen konnte.

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin 1:2 (0:1)

35'000 Zuschauer.

Tore: 7. Richter 0:1. 63. Ekkelenkamp 0:2. 78. Paciencia (Foulpenalty) 1:2.

Bemerkungen: Frankfurt mit Sow.

Das 2:0 für die Hertha durch Ekkelenkamp. Video: streamja

Fürth – Bochum 0:1

Die schwarze Heimserie setzt sich fort: Die SpVgg Greuther Fürth hat auch im 21. Anlauf den ersten Bundesliga-Sieg im heimischen Ronhof verpasst. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl verlor das Kellerduell gegen Mitaufsteiger Bochum mit 0:1 und bleibt mit nur einem Zähler aus acht Saisonspielen Tabellenletzter. Der VfL verlässt dank des Siegtors von Anthony Losilla in der 80. Minute zumindest vorübergehend die Abstiegszone.

Greuther Fürth - Bochum 0:1 (0:0)

16'000 Zuschauer.

Tor: 80. Losilla 0:1.

Bemerkungen: Fürth mit Itten (bis 72.), Bochum ohne Decarli (Ersatz).

Cedric Itten kam gegen Bochum kaum zu torgefährlichen Szenen. bild: imago-images.de