Sport

Fussball

Bundesliga: Der BVB schlägt Schalke im Revierderby gleich mit 4:0



Bundesliga, 26. Spieltag

Bild: EPA

Dortmund überfährt Schalke im Revierderby mit 4:0 – Leipzig lässt zuhause Punkte liegen

Borussia Dortmund ist mit einem Ausrufezeichen aus der Corona-Pause gekommen: Das Team von Lucien Favre zerlegte Schalke zuhause gleich mit 4:0. Einen Rückschlag im Kampf um den Titel muss hingegen RB Leipzig verkraften.

Dortmund – Schalke 4:0

Lucien Favres Borussia Dortmund ist der Neustart der Bundesliga optimal geglückt. Der BVB setzte sich im Revierderby gegen Erzrivale Schalke 04 diskussionslos mit 4:0 durch.

Nach einem Abtasten in den ersten Minuten übernahm das Heimteam das Zepter und war das klar bessere Team. Nach 29 Minuten war es Youngster Erling Haaland, der das Skore eröffnete. Raphael Guerreiro erzielte noch vor der Pause das 2:0. Und als kurz nach dem Wiederanpfiff durch Thorgan Hazard das 3:0 fiel, war die Partie schon früh entschieden. Raphael Guerreiro gelang in der 63. Minute sogar noch das 4:0.

Dortmund – Schalke 4:0 (2:0)

Tore: 29. Haaland 1:0. 45. Guerreiro 2:0. 48. Hazard 3:0. 63. Guerreiro 4:0

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji.



Leipzig – Freiburg 1:1

RB Leipzig hat im Kampf um den Meistertitel einen Rückschlag einstecken müssen. Das Team von Julian Nagelsmann kam gegen den überraschenden SC Freiburg nicht über ein 1:1 hinaus.

Der Favorit geriet in den ersten Halbzeit sogar in Rückstand: Verteidiger Gulde fälschte den Ball nach einer Ecke mit der Hacke ab und brachte Freiburg in Front. Im Anschluss drückte Leipzig, bis Stürmer Poulsen doch noch der Ausgleich gelang. In der Nachspielzeit musste RB dann noch Glück in Anspruch nehmen: Robin Koch traf zum vermeidlichen 1:2, doch der Treffer wurde aufgrund eines knappen Offsides vom VAR aberkannt.

Leipzig – Freiburg 1:1 (0:1)

Tore: 34. Gulde 0:1. 77. Poulsen 1:1.

Bemerkungen: RB Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Augsburg – Wolfsburg 1:2

In einer ausgeglichenen Partie hat Wolfsburg gegen Augsburg einen knappen Sieg gefeiert. Die Wölfe setzten sich auswärts mit 2:1 durch und verbesserten sich in der Tabelle so auf den sechsten Platz.

Grossen Anteil daran hatten auch zwei Schweizer. Renato Steffen erzielte nach 43 Minuten mit seinem fünften Saisontor das 1:0, Kevin Mbabu bereitete in der Nachspielzeit das Siegestor durch Daniel Ginczek vor. Dazwischen hatte John Brooks dem Heimteam mit einem Eigentor den Ausgleich ermöglicht.

Augsburg – Wolfsburg 1:2 (0:1)

Tore: 43. Steffen 0:1. 54. Brooks (Eigentor) 1:1. 91. Ginczek 1:2.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 79.), ohne Lichtsteiner, Wolfsburg mit Mbabu, Steffen und Mehmedi.

Hoffenheim – Hertha 0:3

Hertha Berlin hat im ersten Spiel unter Bruno Labbadia einen Achtungserfolg gefeiert. Die Hauptstädter setzten sich bei Hoffenheim mit 3:0 durch.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgte die Hertha nach einer knappen Stunde mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Erst traf Akpoguma ins eigene Tor, zwei Minuten später doppelte Ibisevic gleich nach. Als Ex-Sion-Stürmer Matheus Cunha nach 74 Minuten dann auf 3:0 erhöhte, war die Partie schon eine gute Viertelstunde vor Schluss vorzeitig entschieden.

Hoffenheim – Hertha 0:3 (0:0)

Tore: 58. Akpoguma (Eigentor). 60. Ibisevic 0:2. 74. Cunha 3:0

Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber (bis 66.).

Düsseldorf – Paderborn 0:0

Das Kellerduell zwischen Düsseldorf und Paderborn hat keinen Sieger hervorgebracht. Die beiden Abstiegskandidaten trennten sich im Direktduell 0:0.

Dabei war es das Heimteam, welches sich die besseren Chancen erarbeiten konnte. Die Düsseldorfer hatten viel Pech zu beklagen, gleich vier Mal trafen sie das Aluminium. Alleine Mittelfeldspieler Valon Berisha scheiterte gleich zweimal am Pfosten. Die Fortuna bleibt mit diesem Punkt auf dem Relegationsplatz, Paderborn ist nach wie vor das Schlusslicht der Liga.

Düsseldorf – Paderborn 0:0 (0:0)



(dab/sda)

Die Tabelle:

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Bayern und? Diese Klubs wurden schon deutscher Meister Penalty-Duell gegen Pascal Zuberbühler Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter