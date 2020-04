«Habe 300 Millionen und eine Insel» – Ex-Teamkollege berichtet über Ibrahimovic-Ausraster

Nach Operation: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un laut Bericht in «kritischem Zustand»

Kim Jong Un befindet sich laut Berichten nach einer Operation in kritischem Zustand. Es gebe geheimdienstliche Hinweise, dass der nordkoreanische Machthaber nach einer Operation in ernsthafter Gefahr sei, berichtete der US-Nachrichtensender CNN unter Berufung einen Regierungsbeamten.

Die auf Nordkorea spezialisierte Internetzeitung «Daily NK» in Südkorea meldete am Dienstag, Kim befinde sich nach einem Eingriff am Herz-Kreislaufsystem in Behandlung.

Südkorea hat mit Vorsicht auf die Berichte …