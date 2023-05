Andy Diouf traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für den FCB. Bild: keystone

Amdouni trifft spät zum Basler-Coup in Florenz

Der FC Basel gewinnt das Hinspiel des Conference-League-Halbfinals gegen die ACF Fiorentina 2:1 und erspielt sich damit eine ausgezeichnete Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche zu Hause. Andy Diouf und Zeki Amdouni lassen die Basler jubeln.

Eine gute Woche ist es her, da kommunizierte der FC Basel die definitive Übernahme von Andy Diouf und Zeki Amdouni, die bis dahin von Rennes beziehungsweise Lausanne-Sport ausgeliehen waren. Gut acht Millionen Franken soll sich der FCB diese Transfers kosten lassen. Dass diese Investitionen werden können, die sich für die Basler ausbezahlen, zeigte sich am Donnerstagabend einmal mehr.

Diouf erzielte in der 71. Minute das 1:1 für den FC Basel mit einem platzierten Distanzschuss. Und als die Nachspielzeit angebrochen war, nutzte Amdouni eine unübersichtliche Situation zum umjubelten Siegtreffer für den FCB. Es war der Lohn für eine solidarische, disziplinierte Leistung, bei der sich die Mannschaft von Heiko Vogel nicht von den vorab in der ersten Halbzeit spielerisch überlegenen Italienern aus dem Konzept bringen liess. Zwar hatte die Fiorentina im altehrwürdigen Stadio Artemio Franchi mehr Ballbesitz und schoss doppelt so häufig aufs Tor. Je länger die Partie dauerte, desto unruhiger wurde aber die Mehrheit der 34'276 Tifosi.

Denn nach Dioufs Ausgleichstreffer musste Marwin Hitz im Tor des FCB nicht mehr ernsthaft eingreifen. Mehrere Abschlüsse der «Viola» sah der Goalie weit über sein Tor fliegen. In der 26. Minute war der 35-Jährige noch machtlos geblieben, als Arthur Cabral per Kopf die Führung für den Serie-A-Klub bewerkstelligte. Der ehemalige FCB-Stürmer konnte aber am Ende nur seinen Ex-Teamkollegen zum Sieg gratulieren.

Über 2'000 Basler-Fans waren in Florenz vor Ort. Bild: keystone

Damit hat der FC Basel einen Schritt getan, sich am kommenden Donnerstag im ausverkauften Joggeli für den Final vom 7. Juni in Prag zu qualifizieren.

Fiorentina - Basel 1:2 (1:0)

34'276 Zuschauer. - SR Letexier (FRA).

Tore: 26. Cabral 1:0. 71. Diouf 1:1. 92. Amdouni 1:2.

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (86. Barak), Amrabat (73. Castrovilli), Mandragora; Ikoné (81. Kouamé), Cabral (81. Jovic), Gonzalez (73. Brekalo).

Basel: Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger (86. Males), Calafiori (63. Millar); Augustin (77. Zekiri), Amdouni.

Bemerkungen: Fiorentina ohne Milenkovic (gesperrt) und Sirigu (verletzt). Basel ohne Comas (verletzt).

Verwarnungen: 59. Nuhu. 67. Vogel (Trainer Basel). 72. Burger. 79. Ndoye.

(mom/sda)