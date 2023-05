Video: twitter/@tgrraitoscana/@spaceviola/matteodovelini

2500 Baselfans tauchen Florenz im Vorfeld des Spiels in Rot und Blau

Ab 21 Uhr geht es im Stadio Artemio Franchi zur Sache. Dann trifft der FC Basel im Halbfinal der Conference League auf die AC Fiorentina. Der FCB könnte als erster Schweizer Klub in einen Final eines europäischen Wettbewerbs einziehen. Im Hinspiel darf er auf die lautstarke Unterstützung von 2500 Schweizer Fans zählen.

Der Basler Anhang machte sich bereits am Nachmittag in Florenz bemerkbar. In Italien fühlen sich die Baslerinnen und Basler sichtlich wohl. Bereits beim Viertelfinal-Rückspiel gegen Nizza tauchten sie die norditalienische Stadt Sanremo in Rot und Blau. Aufgrund der behördlichen Vorgaben waren an der Côte d'Azur keine Gästefans zugelassen, weshalb diese ins grenznahe Ausland auswichen. Ob sie dieses Mal ähnlich viel zu feiern haben wie beim 2:1-Erfolg in Nizza, muss sich erst noch zeigen.

Video: twitter/@tgrraitoscana/@spaceviola/matteodovelini

(nih/nfr)