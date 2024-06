Macht sich Sorgen um die Zukunft Frankreichs: Stürmerstar Kylian Mbappé. Bild: keystone

Kylian Mbappé überrascht mit politischen Aussagen: «Extreme könnten an die Macht kommen»

Bei den Wahlen in Frankreich deutet alles auf einen Rechtsrutsch hin. Dies beschäftigt auch das Nationalteam – vor dem ersten Spiel an der EM findet Starstürmer Kylian Mbappé deutliche Worte.

Vor gut einer Woche kam es in Frankreich zu einem politischen Erdbeben. Bei den Europawahlen legte der rechtspopulistische Rassemblement National (RN) massiv zu, während Emmanuel Macrons Bündnis «Ensemble» abstürzte. Der Präsident kündigte im Anschluss Neuwahlen an. Auch im nationalen Parlament könnte es zum Rechtsrutsch kommen.

Sie prägend derzeit den RN: Marine Le Pen und Jordan Bardella. Bild: keystone

Die mögliche politische Wende erhitzen in Frankreich die Gemüter. Und beschäftigen auch die Nationalmannschaft, welche heute (21 Uhr) gegen Österreich ihr erstes Spiel bei der Europameisterschaft absolviert. Superstar Kylian Mbappé hatte bei seiner Pressekonferenz zum Spiel deshalb keine Lust, nur über Fussball zu sprechen. «Man sagt zwar, man solle Politik und Fussball nicht vermischen», so der Stürmer.

«Aber diese Situation hier ist wichtiger als das Spiel. Wir dürfen uns nicht verstecken.»

So setzte Mbappé zu einer Rede an, in welcher er nicht mit Kritik am umstrittenen RN zurückhielt. «Wir sind in einem extrem wichtigen Moment in der Geschichte unseres Landes», so Mbappé. «Die Extremen stehen kurz davor, an die Macht zu kommen. Und wir haben nun die Möglichkeit, die Zukunft unseres Landes zu entscheiden.»

Mbappé betonte, wie wichtig es ihm sei, sich mit den Werten Frankreichs zu identifizieren. «Und das sind Diversität, Toleranz und Respekt». Den RN nannte der Starstürmer zwar nicht explizit. Auf Anfrage, ob er aber empfehle, gegen diesen zu stimmen, sagte Mbappé:

«Ich bin gegen Extreme. Ich bin gegen Ideen, die uns spalten.»

Weiter richtete Mbappé in seiner Rede einen Appell an die Jungen, seine Generation. Man solle unbedingt sein Wahlrecht nutzen, sagt Mbappé. Bei den Europawahlen lag die Wahlbeteiligung in Frankreich nur bei etwa 51 Prozent. Er könne das verstehen, sagt der Starstürmer. «Ich dachte auch so, als ich jünger war. Dass meine Stimme nichts verändern wird», sagt er. Dies stimme aber nicht. «Wir sind eine Generation, die den Unterschied ausmachen kann», ist Mbappé überzeugt. «Jede Stimme zählt.»

Mbappé und Thuram: Die beiden Stürmer stellen sich gemeinsam gegen den RN. Bild: keystone

Wenn am 7. Juli die Resultate der Wahlen bekannt sein werden, läuft bei der EM die K.O.-Phase. «Ich hoffe, dass ich dann noch immer stolz darauf sein kann, dieses Trikot zu tragen.»

Mit seinem Plädoyer knüpfte Mbappé an Aussagen seines Mannschaftskollegen Marcus Thuram an. Dieser hatte sich als erster Spieler explizit gegen den RN gestellt. «Wir müssen dafür kämpfen, dass der RN nicht durchkommt», hatte der Stürmer von Inter Mailand gefordert und von einer «sehr ernsten, sehr traurigen» Lage gesprochen. Im Anschluss hatte der französische Verband ein Communiqué veröffentlicht, in welchem er dazu anregte, Druck und politische Ausnutzung von Spielern zu vermeiden. Gleichzeitig bestätigte der Verband, Meinungsfreiheit und Aufrufe zur Stimmabgabe zu unterstützen.

Der Rassemblement National ist umstritten, weil er von manchen Expertinnen und Experten aus der Politikwissenschaft als rechtsextrem eingestuft wird. Auch deshalb protestierten am Wochenende Hunderttausende gegen den möglichen Rechtsruck.

Eine Demonstration am Samstag in Paris. Bild: keystone

Gewählt wird am in Frankreich in zwei Runden. Der erste findet am 30. Juni statt, der zweite am 7. Juli. Umfragen zufolge könnte der RN auf rund 30 Prozent der Stimmen kommen und somit die mit Abstand stärkste Kraft im Parlament werden. Damit könnte der RN womöglich auch den nächsten Premierminister Frankreichs stellen.