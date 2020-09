Sport

Fussball

CC kam mit dem Heli in die Provinz – Sion setzt sich mit Mühe durch



Schweizer Cup, 2. Runde Schötz (1.) – Sion 0:3 (0:0)

Nyon (PL) – Lausanne-Sport 1:3 (0:0)

Tuggen (1.) – Winterthur 1:2 (1:2)

Stade Lausanne-Ouchy – GC 1:2 (0:1)

18.30 Aarau – Wil

19.00 Vevey United (1.) – Köniz (PL)



Bild: keystone

Schötz – Sion 0:3

Der Luzerner Erstligist FC Schötz hat dem FC Sion in den Sechzehntelfinals des Schweizer Cups alles abverlangt. Schötz verlor nach zwei Toren in der Schlussphase 0:3 – mit sehr viel Pech. Das erlösende 1:0 erzielte kurz nach der Pause Gaëtan Karlen. Der eingewechselte Brasilianer Patrick Luan erzielte in der 76. Minute nach einem Corner und nach 88 Minuten die weiteren Tore.

Bild: keystone

Der weltmeisterliche Trainer Fabio Grosso hat mit seiner Sittener Mannschaft noch einiges zu tun, bevor es in einer Woche mit der Meisterschaft losgeht. Denn in der Pause hätten die Walliser deutlich in Rückstand liegen können oder müssen.

Aber die Luzerner verwerteten mindestens vier hochkarätige Möglichkeiten nicht. So musste Sions Innenverteidiger Birama Ndoye bei einer Doppelchance mit einer Fussabwehr auf der Torlinie klären. Nach einem missratenen Zuspiel von Goalie Kevin Fickentscher überlobte der Schötzer Stürmer Gente Mazreku den Torhüter, aber auch das leere Tor.

Schötz - Sion 0:3 (0:0)

1000 Zuschauer. - SR Jancevski.

Tore: 48. Karlen 0:1. 76. Luan 0:2. 88. Luan 0:3.

Sion: Fickentscher; Ruiz, Ndoye, Abdellaoui (90. André); Serey Die; Khasa, Grgic, Baltazar (90. Theler), Itaitinga (66. Luan); Rodrigues (46. Martic); Karlen (66. Uldrikis).

Stade Nyonnais – Lausanne-Sport 1:3

Super-League-Aufsteiger Lausanne kam in einem Genfersee-Derby mit einem blauen Auge davon. Stade Nyonnais ging nach 73 Minuten überraschend in Führung. Doch diese hielt nicht lange: Keine drei Minuten später hiess es 2:1 für den Favoriten, Aldin Turkes und Andi Zeqiri erzielten die Tore für Lausanne-Sport. Gabriel Bares war in der Nachspielzeit für den Endstand zuständig. (ram/sda)

Bild: keystone

Stade Nyonnais - Lausanne-Sport 1:3 (0:0)

1000 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tore: 73. Ombala 1:0. 74. Turkes 1:1. 75. Zeqiri 1:2. 91. Bares 1:3.

Lausanne-Sport: Diaw; Boranijasevic (79. Gétaz), Elton Monteiro, Nanizayamo, Flo; Schneuwly (90. Bares), Kukuruzovic, Puertas; Rochat (46. Tsoungui), Turkes (92. Joël Monteiro), Lukembila (46. Zeqiri).

Bemerkungen: 84. Rote Karte gegen Guyon (Stade Nyonnais).

Stade Lausanne-Ouchy – GC 1:2

Die Grasshoppers siegten in ihrem ersten Ernstkampf mit der grundlegend veränderten Mannschaft und unter Cheftrainer João Carlos Pereira bei Stade Lausanne-Ouchy 2:1. Es trafen zwei nicht vom Spieleragenten Jorge Mendes herangeführte Spieler: Robin Kalem aus dem eigenen Nachwuchs sowie zum 2:1 Shkelqim Demhasaj. Roland Ndongo hatte für die Waadtländer kurz vor dem 1:2 ausgeglichen. In der Nachspielzeit vergab er eine riesige Chance zum Ausgleich.

Stade Lausanne-Ouchy - GC 1:2 (0:1)

SR Horisberger. - Tore: 45. Kalem 0:1. 65. Ndongo 1:1. 66. Demhasaj 1:2.

Tuggen - Winterthur 1:2 (1:2)

SR Staubli. - Tor: 17. Buess 0:1. 20. Stadler 1:1. 41. Lekaj 1:2.

