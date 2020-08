Sport

Fussball

Guillaume Hoarau über seine Zeit bei YB: «Sechs Jahre voller Glück»



Bild: keystone

Guillaume Hoarau nach seinem Happy End bei YB: «Das waren sechs Jahre voller Glück»

Mit dem Sieg im Schweizer Cup ist die Zeit von Guillaume Hoarau in Bern zu Ende gegangen. Für den Franzosen war es ein Happy End: Er wurde nach überstandener Verletzung noch ein letztes Mal eingewechselt und holte so im letzten Spiel auch noch den Schweizer Cup.

Nach dem Spiel überwiegt deshalb die Freude, auch wenn Hoarau gerne bei YB geblieben wäre. «Das wichtigste war es, heute zu gewinnen», so der Franzose nach dem Spiel gegenüber «SRF». «Die Resultate und die Trophäen sind das einzige, was zählt. Unsere Geschichte mit Bern war schön. Sie ist zu Ende gegangen, aber alles hat ein Ende. Ich bin Stolz, die Farben von YB getragen zu haben.»

Trotz des Abschieds ist Hoarau dem Meister deshalb dankbar. Er habe sechs Jahre voller Glück in Bern erlebt.« Niemand kann mir das nehmen», so Hoarau. «Deshalb sage ich YB danke für alles in diesen sechs Jahren.»

Im Anschluss deutete der Franzose zudem an, dass er auch in Zukunft in der Schweiz spielen könnte. «Ich habe noch immer Lust, Fussball zu spielen. Und es ist gut möglich, dass man mich nächstes Jahr mit einem anderen Trikot in Bern sehen wird.»

Video: SRF

Er kenne seine Zukunft aber noch nicht, betonte Hoarau. «Und ich weiss, dass die Klubs Angst vor meinem Lohn haben. Aber ich habe wirklich Lust, noch Fussball zu spielen», fügte der Franzose mit einem Schmunzeln an. (dab)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990 Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter