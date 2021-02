Sport

Fussball

Arsenal dank Wende gegen Benfica weiter – Hoffenheim scheitert an Molde



Bild: keystone

Arsenal dank Wende gegen Benfica weiter – Hoffenheim scheitert an Molde

Arsenal – Benfica 3:2

Gesamtskore 4:3 für Arsenal

Während die Europa-Reise für Granit Xhaka weiter geht, ist sie für seinen Nationalmannschafts-Kollegen Haris Seferovic beendet. Als Benfica-Stürmer Seferovic nach knapp einer Stunde aus dem Spiel genommen wurde, stand es 1:1. Xhaka spielte im Arsenal-Mittelfeld durch. Matchwinner der «Gunners» war einmal mehr Pierre-Emerick Aubameyang mit zwei Treffern, darunter das Siegtor in der 87. Minute.

Hätte der Gabuner nicht getroffen, wären die Portugiesen aufgrund der Auswärtstoreregelung weitergekommen – obwohl die wohl noch selten so sinnlos gewesen ist. Wegen der Corona-Pandemie fand das Hinspiel in Rom statt, das Rückspiel in Piräus.

Arsenal - Benfica Lissabon 3:2 (1:1)

Piräus. - SR Kuipers. - Tore: 21. Aubameyang 1:0. 43. Gonçalves 1:1. 61. Silva 1:2. 67. Tierney 2:2. 87. Aubameyang 3:2. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. Benfica Lissabon bis 57. mit Seferovic.

Glasgow Rangers – Royal Antwerp 5:2

Gesamtskore 9:5 für die Rangers

Sieben Tore im Hinspiel, sieben Tore im Rückspiel – die Fans in den Stadien wären, na was wohl?, im siebten Himmel gewesen, hätten sie denn da sein dürfen. 14 Tore in einem Europa-League-Duell gab es zuletzt vor fast 14 Jahren:

14 - Rangers 9-5 Royal Antwerp is the highest-scoring two-legged tie in the UEFA Cup/Europa League since Helsingborgs 8-6 Heerenveen in the 2007-08 first round. Entertainment. pic.twitter.com/frch3j5pq4 — OptaJoe (@OptaJoe) February 25, 2021

Zu den Torschützen der Schotten gehörte auch ein Schweizer. Cedric Itten, der erst in der 84. Minute eingewechselt wurde, verwandelte in der Nachspielzeit einen Penalty zum Endstand.

Glasgow Rangers - Royal Antwerp 5:2 (1:1)

SR Raczowski (POL). - Tore: 9. Morelos 1:0. 32. Refaelov 1:1. 46. Patterson 2:1. 55. Kent 3:1. 57. Lamkel Zé 3:2. 79. Barisic (Foulpenalty) 4:2. 92. Itten (Foulpenalty)) 5:2. - Bemerkungen: Glasgow Rangers ab 84. mit Itten. (sda)

Ajax – Lille 2:1

Gesamtskore 4:2 für Ajax

Villarreal – Salzburg 2:1

Gesamtskore 4:1 für Villarreal

Napoli – Granada 2:1

Gesamtskore 3:2 für Granada

Napoli - Granada 2:1 (1:1)

SR Siebert (GER). - Tore: 3. Zielinski 1:0. 25. Montoro 1:1. 59. Ruiz 2:1.

Hoffenheim – Molde 0:2

Gesamtskore 5:3 für Molde

Eine faustdicke Sensation ereignete sich in Sinsheim, wo Bundesligist Hoffenheim am norwegischen Vertreter Molde scheiterte. Die Deutschen hatten im Hinspiel eine 2:0- und 3:1-Führung noch verspielt, am Ende hiess es 3:3. Nach Moldes frühem Tor im Rückspiel rannte Hoffenheim vergeblich an.

Hoffenheim - Molde 0:2 (0:1)

SR Kulbakow (BLR). - Tore: 20. Ulland-Andersen 0:1. 95. Ulland-Andersen 0:2.

Alle Spiele des Abends

