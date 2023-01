Endlich ist es so weit – Gareth Bale nimmt an PGA-Golf-Tour teil

Dieses Bild werden wir in Zukunft wohl häufiger sehen: Gareth Bale bestätigte die Teilnahme an seinem ersten PGA-Tour-Event. Bild: imago stock&people

Endlich ist es so weit – Gareth Bale nimmt an Golf-Turnier der PGA teil

Was viele vermutet hatten, wird nun Wirklichkeit. Gareth Bale tritt an seinem ersten professionellen Golf-Turnier an.

Nach der Fussball-Karriere ist vor der Golf-Karriere. Gareth Bale verabschiedete sich erst kürzlich aus dem Fussball-Zirkus. Nun gab er bekannt, dass er an einem Event der PGA Golf Tour teilnehmen wird.

Der Waliser bestätigte seine Teilnahme am AT&T Pebble Beach Pro-Am in Kalifornien Anfang Februar. Bei dem Turnier, an welchem ein Profi-Golfer gemeinsam mit einem Amateur-Golfer ein Team bildet, winkt dem Gewinner-Team ein sattes Preisgeld von umgerechnet 8,3 Millionen Euro. Mit einem Handicap von 2 ist Bale für einen Amateur ein sehr talentierter Golfer.

Der fünffache Champions-League-Sieger ist nicht der erste prominente Sportler, der an diesem Turnier teilnimmt. Vor ihm nahmen bereits unter anderem die American-Football-Stars Steve Young und Tom Brady am Turnier teil.

Tom Brady (rechts) macht auch beim Golf eine gute Figur. Peyton Manning (links) beobachtet den Schlag seines Kollegens. Bild: www.imago-images.de

Neben Bale wird auch der US-Musiker Macklemore am diesjährigen Turnier teilnehmen. Mit welchem Golf-Star der ehemalige Spieler von Real Madrid ein Team bilden wird, ist aktuell noch offen. Die AT&T Pebble Beach Pro-Am wird vom 2. bis 5. Februar ausgetragen, unter anderem werden auch US-Open-Gewinner im Golf Matt Fitzpatrick, sowie Jordan Spieth, der in der Weltrangliste ebenfalls in den Top 15 steht, zum Teilnehmerfeld gehören.

(mom)