Granit Xhaka ist der Schweizer Fussballer des Jahres

Zum besten Spieler der Challenge League wurde Brighton Labeau gewählt. Der Stürmer erzielt seit Sommer 2021 in Lausanne seine Tore – zunächst für Lausanne-Ouchy, seit dieser Saison für Lausanne-Sport. Mit elf Treffern in 17 Ligaspielen ist er momentan der zweitbesten Torschütze der Challenge League.

Gleich in zwei Kategorien räumte YB-Talent Fabian Rieder ab. Der 20-jährige wurde zum besten Spieler der Super League sowie zum Youngster des Jahres gewählt. Rieder gehört zu den grossen Aufsteigern des Jahres – so schaffte er es auch ins WM-Kader für Katar.

Der Mittelfeldspieler zeigte sich im Casino Bern sehr geehrt und erfreut. Er danke allen Leuten, die an ihn geglaubt hätten, sagte er. «Ich danke aber auch jenen, die nicht an mich glaubten, denn sie haben mich immer gepusht». Er verlor auch ein Wort über sein Wirken bei Englands Leader Arsenal: «Vor drei Jahren war ich bei Arsenal am Boden, und jetzt stehe ich hier als Leader. Der Award bedeutet mir viel.»

Wie schon 2017 wird Granit Xhaka zum Schweizer Fussballer des Jahres erkoren. Der 30-jährige Captain der Nationalmannschaft wurde im Casino Bern an der Swiss Football Night, einer Veranstaltung des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) und der Swiss Football League (SFL) geehrt. Xhaka siegte in der Hauptkategorie «Male National Player».

Vreni Schneider steht noch nicht für Kafi am Pistenrand, sondern für Tempo im Stangenwald

23. Januar 1994: Zmittag vor dem Fernseher, Daumendrücken für «Gold-Vreni». Im Slalom von Maribor führt der Weg zum Sieg nur über Vreni Schneider. Die Glarnerin ist einmal mehr und für den Rest der Saison nicht zu schlagen.

In den 80er- und 90er-Jahren sind Schweizer Erfolge im Skiweltcup keine Rarität, sondern an der Tagesordnung. Eine Technikerin aus Elm reiht alleine Sieg an Sieg. Der 23. Januar 1994 ist so ein Tag, an dem Vreni Schneider wieder einmal nicht zu schlagen ist.