WM-Tickets für 60 Dollar erhältlich

WM-Tickets für 60 Dollar erhältlich

03.09.2025, 22:1703.09.2025, 22:17
epa12317164 US President Donald Trump (L) and FIFA President Gianni Infantino (R) hold a ticket to the 2026 FIFA World Cup after after announcing the 2026 FIFA World Cup draw will be held at the Kenne ...
Donald Trump hat sein Ticket schon: In der üblichen MAGA-Grösse.Bild: keystone

Fussball-Fans können sich ab nächsten Mittwoch um Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 bewerben – und diese im günstigsten Fall für knapp 50 Franken erstehen.

Zum Beginn der regulären Verkaufsphase am 10. September (17.00 Uhr) werden Eintrittskarten bei der Endrunde vom 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA ab 60 Dollar (48.2 Franken) für Vorrundenspiele angeboten, wie der Weltverband FIFA mitteilte.

In der ersten Phase können sich Interessierte bis zum 19. September für einen Ticketerwerb registrieren. Voraussetzung dafür ist allerdings der Besitz einer Visa-Karte. Der Zahlkartenanbieter, ein Sponsor des Weltverbands, hat sich dafür die Exklusivrechte gesichert.

Wer in dem zufälligen Auswahlverfahren Glück hat, wird ab dem 29. September per E-Mail über ein Datum und ein Zeitfenster, das am 1. Oktober beginnt, für den Ticketkauf informiert. Dann sollen Einzeltickets für alle 104 WM-Spiele zur Verfügung stehen. Die teuerste Eintrittskarte für das Endspiel kostet laut FIFA 6730 Dollar, das sind rund 5408 Franken.

Mit anderen Zahlungsmitteln soll der Ticketkauf erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Die Registrierung für die zweite Phase findet voraussichtlich vom 27. bis 31. Oktober statt, der Verkauf steigt dann zwischen Mitte November und Anfang Dezember.

Phase drei beginnt nach der Gruppenauslosung, die am 5. Dezember in Washington stattfindet. Dann können sich Fans für bestimmte Spiele anmelden.

Die WM steigt erstmals in drei Ländern und mit 48 Nationen. Das Eröffnungsspiel ist für den 11. Juni kommenden Jahres in Mexiko City angesetzt. In East Rutherford nahe New York findet am 19. Juli der Final statt. (sda/dpa)

