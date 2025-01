Nach Penalty-Fehlschuss: Kai Havertz' schwangere Frau erhält Hassnachrichten

Die mögliche Führung für Arsenal vergab wenig später Martin Ödegaard, der einen umstrittenen Foulelfmeter verschoss (69.). Havertz war zuvor im Strafraum zu Boden gegangen. Der frühere Leverkusener konnte in der regulären Spielzeit mehrere Möglichkeiten nicht nutzen und scheiterte am Ende vom Punkt wie schon zuvor Ödegaard an United-Torhüter Altay Bayindir.

Bruno Fernandes (52. Minute) hatte die Gäste in der Drittrunden-Partie zunächst in Führung gebracht. Kurz darauf sah bei United Diogo Dalot (61.) die Gelb-Rote Karte. Die Überzahl nutzten die «Gunners» schon kurz darauf zum Ausgleich durch Brasiliens Nationalspieler Gabriel (63.).

ManUnited wirft Arsenal in Unterzahl aus dem FA Cup ++ Atletico siegt zum 14. Mal in Serie

Der VfB Stuttgart feiert in der Bundesliga einen wichtigen Sieg und macht dadurch gleich vier Plätze gut. Die Schwaben ziehen dank des 1:0-Siegs in Augsburg an Dortmund, Bremen, Wolfsburg und Mönchengladbach vorbei, die an diesem Spieltag allesamt verloren haben. Den einzigen Treffer gegen den Ex-Klub des nach Sevilla gewechselten Ruben Vargas erzielte Deniz Undav in der 65. Minute. Fabian Rieder kam nicht zum Einsatz, Leonidas Stergiou gehörte nicht zum Aufgebot.