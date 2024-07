Bild: Shutterstock

Wohl Bombenalarm in Paris – kurz vor den ersten Partien der Olympischen Spiele

Mehr «Sport»

Die Olympischen Spiele beginnen zwar offiziell erst am Freitag, doch für den heutigen Mittwoch sind bereits mehrere Partien des Fussballturniers angesetzt.

Kurz vor dem Spiel Usbekistan – Spanien soll nun ein Bombenalarm ausgelöst worden sein. Eine verdächtige Tasche sei in der Nähe des Fussballstadion «Parc des Princes» gefunden worden.

Wie mehrere Medien berichten, sind die Strassen um das Fussballstadion weiträumig abgesperrt, die Polizei riegelte das Gebiet ab. Selbst Anwohner durften nicht in ihre Häuser.

Im «Parc des Princes» trifft heute Abend um 21 Uhr die Fussballmannschaft von Israel auf die Auswahl aus Mali. Die französische Polizei wird die Partie zwischen Israel und Mali beim olympischen Fussball-Turnier mit einem Grossaufgebot bewachen. Rund 1000 Beamte sind am Mittwochabend rund um das Prinzenpark-Stadion in Paris im Einsatz, teilte Innenminister Gérald Darmanin mit. Die Partie wurde wie auch das Duell der Ukraine gegen den Irak in Lyon als «Hochrisikospiel» eingestuft.

Update folgt.

(yam, mit Material von t-online)