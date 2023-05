«Ist schlimmer geworden»: Tennisstar beklagt Rassismus

«Es ist etwas, mit dem ich meine ganze Karriere über umgehen musste und etwas, mit dem ich weiter werde umgehen müssen, da bin ich mir sicher», so Stephens weiter. Auch die Tennis-Grössen Serena und Venus Williams sowie Fussballstar Vinicius Jr. von Real Madrid hatten in letzter Zeit mit rassistischen Attacken zu kämpfen.

Stephens berichtete weiter, dass sogar das FBI wegen einiger Dinge, die gegen sie im Internet gesagt worden seien, ermittle. Es sei «sehr ernst», so die 30-Jährige. Sie glaube, «dass Menschen online hinter ihren Fake-Profilen sagen können, was auch immer sie wollen, was offensichtlich sehr ärgerlich ist.»

Sportlich läuft es für Sloane Stephens rund: Bei den French Open zog sie locker in die nächste Runde ein. Danach sprach sie jedoch ein ernsthaftes Problem an.

Mehrere Nato-Soldaten bei Zusammenstössen im Nord-Kosovo verletzt

Bei Zusammenstössen im serbisch bewohnten Norden des Kosovos sind zahlreiche Soldaten der Nato-geführten Kosovo-Schutztruppe KFOR verletzt worden. Mehrere Uniformierte aus Italien und Ungarn erlitten bei Angriffen militanter Serben in der Ortschaft Zvecan Knochenbrüche und Verbrennungen, teilte das KFOR-Kommando am Montagabend in Pristina mit. Der italienische Aussenminister Antonio Tajani sprach auf Twitter von elf verletzten Italienern des KFOR-Kontingents. Drei von ihnen erlitten schwere Verwundungen, seien aber nicht in Lebensgefahr. Auch 20 ungarische KFOR-Soldaten seien unter den Verletzten, schrieb das Budapester Nachrichtenportal «hvg.hu» unter Berufung auf diplomatische Kreise.