Spengler Cup im Liveticker: Kanada spielt gegen eine College-Auswahl

Jung gegen Alt – Team Canada trifft am Spengler Cup auf eine College-Auswahl

26.12.2025, 19:15

Das Wichtigste in Kürze:

  • Der Spengler Cup in Davos startet heute am Stephanstag in seine 97. Ausgabe.
  • Im ersten Abendspiel des Turniers kommt es zu einer Neuerung. Erstmals nimmt eine Auswahl von Spielern der US-College-Liga NCAA Teil. Die College-Mannschaft trifft am ersten Abend gleich im Generationenduell auf den Traditionsteilnehmer Team Canada.
  • Das Spiel beginnt um 20.15 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Spengler-Cup-Verantwortliche waren skeptisch: Das ist das US-College-Team
Spengler-Cup-Verantwortliche waren skeptisch: Das ist das US-College-Team
Es ist wieder Spengler-Cup-Zeit. Zum ersten Mal in der 102-jährigen Geschichte ist in diesem Jahr mit den U.S. Collegiate Selects eine College-Auswahl aus den USA dabei. So kam das neue Team zustande.
Bereits beim heutigen Spengler-Cup-Auftakt kommt es am Abend zu einem sehr interessanten Aufeinandertreffen. Das Team Canada und die U.S. Collegiate Selects stehen sich im Davoser Eisstadion gegenüber.
Zur Story