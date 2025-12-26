Liveticker
Jung gegen Alt – Team Canada trifft am Spengler Cup auf eine College-Auswahl
Das Wichtigste in Kürze:
- Der Spengler Cup in Davos startet heute am Stephanstag in seine 97. Ausgabe.
- Im ersten Abendspiel des Turniers kommt es zu einer Neuerung. Erstmals nimmt eine Auswahl von Spielern der US-College-Liga NCAA Teil. Die College-Mannschaft trifft am ersten Abend gleich im Generationenduell auf den Traditionsteilnehmer Team Canada.
- Das Spiel beginnt um 20.15 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
