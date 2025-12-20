Nebel
DE | FR
burger
Sport
Kampfsport

Joshua gewinnt Kampf gegen Influencer Jake Paul

Anthony Joshua (à droite) n&#039;a fait qu&#039;une bouchée de Jake Paul
Der frühere Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua hat das ungleiche Duell gegen den Influencer Jake Paul wie erwartet klar für sich entschieden.Bild: fxp-fr-sda-rtp

«Dauerte länger als erwartet»: Joshua gewinnt Kampf gegen Influencer Jake Paul

20.12.2025, 07:4220.12.2025, 08:53

Einst bezwang Anthony Joshua Wladimir Klitschko und wurde Schwergewichtsweltmeister. Nun tritt der Brite bei seinem Comeback gegen einen Influencer an. Das Duell dauert länger als erwartet.

Der frühere Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua hat das ungleiche Duell gegen den Influencer Jake Paul wie erwartet klar für sich entschieden. Der 36-jährige Brite besiegte in Miami den etwa zehn Jahre jüngeren US-Amerikaner in dem Duell über acht Runden durch einen technischen K.o. in der sechsten Runde.

«Es war nicht die beste Performance, es dauerte etwas länger als erwartet», sagte Joshua nach dem Kampf und zollte seinem Gegner Respekt. Paul zeigte sich stolz und gab im Interview an, dass sein Kiefer gebrochen sei. Er wolle in Zukunft auch um einen Weltmeister-Gürtel boxen.

Paul wurde ab der fünften Runde müde

Der lukrative und zu einem Spektakel stilisierte Kampf in der Nacht auf Samstag dauerte dabei länger, als viele Experten im Vorfeld vermuteten. Paul war in seinem 14. offiziellen Kampf von Beginn an darauf aus, sich dem deutlich erfahreneren, grösseren und schwereren Joshua zu entziehen. Der Brite konnte nicht wirklich glänzen und hatte Probleme, den flinken Paul zu treffen.

Erst als Paul ab der fünften Runde müde wurde, setzte der Brite zunehmend härtere Treffer und schickte den Amerikaner mehrfach in die Ringseile und zu Boden. Mit einer harten Rechten Mitte der sechsten Runde beendete Joshua dann das Duell.

Hohe Millionengage für beide Boxer

Joshua hatte 2017 spektakulär Box-Idol Wladimir Klitschko besiegt. Vor vier Jahren musste er seine WM-Gürtel an den aktuell besten Schwergewichtler Oleksandr Usyk abgeben. Auch in einem Rückkampf unterlag er. Zuletzt stieg Joshua 2024 in den Ring und scheiterte dort an Landsmann Daniel Dubois.

Joshua liess sich auch auf den Kampf gegen Paul ein, weil es um viel Geld geht. Von einer hohen Millionengage im mittleren achtstelligen Bereich sowohl für Joshua als auch für Paul war zuletzt in mehreren Medien die Rede. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Jake Paul gegen Anthony Joshua – was du zum Kampf wissen willst und was die Experten sagen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Odermatt führt in Gröden lange – dann kommt ein tschechischer Sensationsmann
Einmal mehr ist Gröden ein Rennen für die höheren Startnummern. Lange führte Marco Odermatt, der am Donnerstag in der Abfahrt triumphiert hatte, auch am heutigen Freitag im Super-G. Dann kam der tschechische Sensationsmann mit der Startnummer 29: Jan Zabystran unterbot Odermatt um 22 Hundertstelsekunden und setzte sich an die Spitze. Es ist der erste Weltcup-Sieg eines männlichen Fahrers aus Tschechien.
Zur Story