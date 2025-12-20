Der frühere Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua hat das ungleiche Duell gegen den Influencer Jake Paul wie erwartet klar für sich entschieden. Bild: fxp-fr-sda-rtp

«Dauerte länger als erwartet»: Joshua gewinnt Kampf gegen Influencer Jake Paul

Einst bezwang Anthony Joshua Wladimir Klitschko und wurde Schwergewichtsweltmeister. Nun tritt der Brite bei seinem Comeback gegen einen Influencer an. Das Duell dauert länger als erwartet.

Der frühere Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua hat das ungleiche Duell gegen den Influencer Jake Paul wie erwartet klar für sich entschieden. Der 36-jährige Brite besiegte in Miami den etwa zehn Jahre jüngeren US-Amerikaner in dem Duell über acht Runden durch einen technischen K.o. in der sechsten Runde.

«Es war nicht die beste Performance, es dauerte etwas länger als erwartet», sagte Joshua nach dem Kampf und zollte seinem Gegner Respekt. Paul zeigte sich stolz und gab im Interview an, dass sein Kiefer gebrochen sei. Er wolle in Zukunft auch um einen Weltmeister-Gürtel boxen.

Paul wurde ab der fünften Runde müde

Der lukrative und zu einem Spektakel stilisierte Kampf in der Nacht auf Samstag dauerte dabei länger, als viele Experten im Vorfeld vermuteten. Paul war in seinem 14. offiziellen Kampf von Beginn an darauf aus, sich dem deutlich erfahreneren, grösseren und schwereren Joshua zu entziehen. Der Brite konnte nicht wirklich glänzen und hatte Probleme, den flinken Paul zu treffen.

Erst als Paul ab der fünften Runde müde wurde, setzte der Brite zunehmend härtere Treffer und schickte den Amerikaner mehrfach in die Ringseile und zu Boden. Mit einer harten Rechten Mitte der sechsten Runde beendete Joshua dann das Duell.

Hohe Millionengage für beide Boxer

Joshua hatte 2017 spektakulär Box-Idol Wladimir Klitschko besiegt. Vor vier Jahren musste er seine WM-Gürtel an den aktuell besten Schwergewichtler Oleksandr Usyk abgeben. Auch in einem Rückkampf unterlag er. Zuletzt stieg Joshua 2024 in den Ring und scheiterte dort an Landsmann Daniel Dubois.

Joshua liess sich auch auf den Kampf gegen Paul ein, weil es um viel Geld geht. Von einer hohen Millionengage im mittleren achtstelligen Bereich sowohl für Joshua als auch für Paul war zuletzt in mehreren Medien die Rede. (sda/dpa)