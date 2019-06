Riesiges Interesse an Tickets

Von den 56'500 Plätzen sind nur 4000 Billets in den freien Handel gelangt. 180'000 Personen wollten eines haben, die Käufer wurden ausgelost. Von den raren Tickets haben einige ihren Weg in den Schwarzmarkt gefunden, obwohl der Weiterverkauf verboten ist. Die Organisatoren behalten sich vor, solche Tickets ungültig zu machen. «Käufer müssen damit rechnen, dass ihr Platz in der Arena besetzt ist», sagte der OK-Präsident Heinz Tännler.



Gut zu wissen: Auf das Festgelände kommt man gratis.