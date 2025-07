«Und dann stehst du trotzdem mit null Punkten da»: Nati-Stars nach EM-Auftakt enttäuscht

«Wir gehen nicht verdient als Verliererinnen vom Platz. In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht, in der zweiten Halbzeit kassieren wir recht unverdiente Tore, ärgerliche Tore. Wir waren am Drücker, setzten auch nach der Pause gute Nadelstiche. Zum Beispiel meine Chance – die muss ein Tor sein, dann wäre es am Schluss 2:2, das wäre verdienter gewesen.



Die Atmosphäre war mega, ich hatte schon beim Aufwärmen Gänsehaut. Die Fans haben richtig coole Stimmung gemacht, es hat sehr Spass gemacht, hier Fussballzuspielen.»