Langläuferin Nadine Fähndrich beendet ihre Karriere

Switzerland&#039;s Nadine Faehndrich poses at the House of Switzerland after her silver medal won with Nadja Kaelin in the women&#039;s Cross-Country Skiing Sprint Classic competition at the 2026 Olym ...
Nadine Fähndrich wird ihre Karriere nach dieser Saison beenden.Bild: keystone

Sie krönte ihre Karriere mit Olympiasilber: Nadine Fähndrich tritt Ende Saison zurück

Nadine Fähndrich setzt nach dieser Saison einen Schlussstrich unter ihre aussergewöhnliche Karriere. Die 30-jährige Luzernerin gibt via Swiss-Ski ihren überraschenden Entscheid zwei Wochen nach dem Gewinn von Olympia-Silber bekannt.
04.03.2026, 18:1504.03.2026, 18:36

Vor zwei Wochen krönte Fähndrich ihre Karriere an den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina mit der Silbermedaille im Teamsprint an der Seite von Nadja Kälin. Mit einer fulminanten Schlussrunde sorgte die erfolgreichste Schweizer Langläuferin für den Schweizer Coup. «Eine Medaille an Olympischen Spielen war schon immer ein Traum von mir», blickt sie nun zurück auf dieses Highlight.

Nadine Fähndrich läuft zur Silbermedaille.Video: SRF

Nach elf Saisons im Weltcup, drei Olympia-Teilnahmen und fünf Weltmeisterschaften entschloss sich Fähndrich zum Rücktritt. Ihr Palmarès ist aussergewöhnlich mit 26 Weltcup-Podestplätzen, davon sieben Siegen (inklusive Mixed-Staffel und Teamsprints). Dazu kommen drei Medaillen an Weltmeisterschaften: An der Seite von Laurien van der Graaff gewann sie an der WM 2021 in Oberstdorf Silber im Teamsprint, in derselben Disziplin gab es 2025 in Trondheim Bronze zusammen mit Anja Weber.

Für die laufende Saison strebt Fähndrich mit dem Gewinn der kleinen Kristallkugel für die beste Sprinterin noch ein letztes grosses Ziel an. Aktuell liegt die Langläuferin vom Skiclub Horw an 2. Position der Gesamtwertung. Das letzte Rennen wird Nadine Fähndrich Ende März an den Schweizer Meisterschaften in Les Diablerets bestreiten. (riz/sda)

