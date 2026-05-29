Ehemaliger Nati-Spieler Peter Schepull stirbt 61-jährig

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Peter Schepull (links) im Zweikampf gegen Mirsad Baljic. (Archivbild, 1989) Bild: KEYSTONE

Der ehemalige Fussball-Nationalspieler Peter Schepull ist überraschend kurz vor seinem 62. Geburtstag verstorben. Der Schweizerische Verband SFV bestätigte am Freitagabend die traurige Nachricht.

Schepull war Schweizer Meister mit GC (1984) und Servette (1994). Zwischen 1987 und 1990 spielte der Innenverteidiger auch für Wettingen in der NLB und NLA. Der Teilhaber einer Immobilienfirma in Jona lief 22 Mal für die Schweizer Nationalmannschaft auf und erzielte dabei ein Tor. (sda)