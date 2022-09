People-News

Tom Hardy ist jetzt Jiu-Jitsu-Champion

Der Schauspieler Tom Hardy räumte bei einem Brazilian Jiu-Jitsu-Turnier in England richtig ab – und gewann die Goldmedaille.

Die meisten Film-Enthusiasten haben Tom Hardy bereits kämpfen sehen. Der Schauspieler ist bekannt aus Filmen wie «Inception», «The Dark Knight Rises», oder «Venom». In Streifen wie dem MMA-Drama «Warrior» bewies er bereits, dass er das Zeugs zum Fighter hat – zumindest auf der Leinwand. Sein Talent ist aber nicht gespielt, wie auch seine Gegner jetzt feststellen mussten.

Vergangenen Samstag fand im englischen Milton Keynes ein Brazilian Jiu-Jitsu-Turnier statt. Die grosse Überraschung: Tom Hardy nahm daran teil – jedoch unter seinem bürgerlichen Namen Edward Thomas Hardy. Und damit war die Überraschung noch nicht fertig: Der 45-Jährige gewann ALLE seine Kämpfe. Jeden einzelnen.

Gegenüber dem Guardian sagte eine Sprecherin der Veranstaltung, dass Hardy «ein richtig netter Typ» sei und, dass es «eine Freude» gewesen sei, ihn mit dabei zu haben. Obwohl ihn alle erkennt hätten, sei er sehr bodenständig gewesen und habe gerne Bilder mit seinen Fans gemacht.

Er trug am Turnier den «High-Level Blue Belt» und trat an in der Kategorie der Männer über 41 Jahren. Einem erstaunten Gegner soll er gesagt haben: «Vergiss einfach, dass ich es bin und mach das, was du sonst auch tust.»

Tom Hardy postete dieses Bild auf Instagram. screenshot instagram

Bereits im August gewann Hardy einen Jiu-Jitsu Event in Wolverhampton für die Wohltätigkeitsstiftung «Reorg Charity», mit welcher er zusammenarbeitet. An diesem Turnier kämpfte er gegen einen 40-Jährigen, der im Anschluss nur Gutes über ihn zu erzählen hatte: «Ich war überrascht davon, wie stark er ist – und er ist ein sehr guter Kämpfer. Er ist vermutlich einer der schwierigsten Gegner, die ich jemals hatte.» (anb)