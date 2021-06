Sport

Wähle deinen Favoriten und küre den Sieger der Nationalgerichte-EM



Bild: shutterstock, watson

EM-Countdown

Frankreich, England, Italien oder Spanien gehören im Fussball zu den Dauerfavoriten – aber können sie sich auch in Sachen Essen gegen den Rest Europas behaupten?

Ab Freitag kämpfen die besten Fussball-Nationen um den Titel an der Europameisterschaft. Doch welches der 24 teilnehmenden Länder hat in Sachen Kulinarik die Nase vorn? Das wollen wir ein für alle Mal klären und lassen sie an der Nationalgerichte-EM antreten.

Wir haben für alle EM-Teilnehmer ein bekanntes Nationalgericht ausgesucht. Das war keine einfache Aufgabe, denn oft bieten die regionalen Küchen deutlich mehr, als nur dieses eine Gericht – aber irgendwo muss man sich ja Grenzen setzen. Und nun liegt es an dir anhand von null bis hundert Sternen zu beurteilen, wie lecker die einzelnen Gerichte auch tatsächlich sind. So kennen wir am Ende den Sieger der Nationalgerichte-EM.

