EM 2020: Euro Fantasy ist die perfekte Alternative zum Tippspiel



Die Alternative zu den Tippspielen – miss dich mit uns im Euro Fantasy

Tippspiele gibt es für Fussball-Grossanlässe immer wie Sand am Meer. Auch wir haben natürlich ein Tippspiel auf die Beine gestellt, bei dem du tolle Preise gewinnen kannst.

Wenn du weniger auf Resultate tippst, sondern lieber auf einzelne Spieler, eignet sich das «Fantasy Football» der EM hervorragend. Es ist, wenn du es ambitioniert spielen magst, etwas zeitintensiver, hat dafür seinen ganz eigenen Reiz. Für Fussball-Nerds ist es eigentlich ein absolutes Muss.

Das Spiel

Du stellst ein Team aus 15 Spielern zusammen. Du erhältst Punkte für deine Spieler, wenn sie zum Beispiel Tore erzielen, Assists geben oder falls Defensivspieler keine Gegentore erhalten.

Die Aufstellung

Dein 15-Mann-Kader muss aus zwei Torhütern, fünf Abwehrspielern, fünf Mittelfeldspielern und drei Stürmern bestehen.

Die Spieler haben unterschiedliche Preise. Kylian Mbappé und Cristiano Ronaldo kosten als teuerste Spieler 12 Millionen, die billigsten Spieler, darunter auch die Schweizer Jordan Lotomba und Becir Omeragic gibt's für 4 Millionen. Du hast ein Budget von insgesamt 100 Millionen, um dein Team zusammenzustellen.

Die 7 teuersten Schweizer im Spiel screenshot: uefa.com

Der Spieltag

Ein Spieltag bedeutet eine Spielrunde, also dass alle Teams ein Spiel absolviert haben. Die Gruppenphase besteht demnach aus drei Spieltagen.

Pro Spieltag hat jedes Team ein Spiel. Es gehören also immer zwölf Spiele zu einem Spieltag und jeder Spieler ist einmal im Einsatz. Die Gruppenphase besteht demnach aus drei Spieltagen. Danach ist jede K.O.-Runde ein einzelner Spieltag.

1. Spieltag: 11. Juni bis 15. Juni

2. Spieltag: 16. Juni bis 19. Juni

3. Spieltag: 20. Juni bis 23. Juni​

Transfers

Du kannst dein Team immer wieder ändern, indem du Transfers tätigst. Zwischen zwei Spieltagen in der Gruppenphase kannst du gratis zwei Transfers tätigen, falls du mehr machst, werden dir pro zusätzlichem Transfer vier Punkte abgezogen.

Ab der K.o.-Phase gelten folgende Transfer-Regeln:

screenshot: uefa

Die Punkte

Die Spieler können durch verschiedene Aktionen Punkte für dich sammeln. Hier die komplette Liste:

Die Auswechslungen

Bevor der Spieltag startet, kannst du deine Aufstellung festlegen. Das heisst, du wählst 11 Spieler in deine Startformation.

Wichtig: Du solltest diese Spieler in deine Startaufstellung stellen, die zuerst spielen. Du kannst im Verlaufe eines Spieltages nämlich diese Spieler ersetzen, die nicht wie gewünscht performt haben.

Beispiel: Du stellst am 11. Juni Italiens Verteidiger Leonardo Bonucci auf. Weil er aber wenig Punkte macht, hast du die Chance, ihn durch Deutschlands Mats Hummels, der auf deiner Bank war, zu ersetzen, in der Hoffnung, dass dieser mehr Punkte erzielt. Bonuccis Punkte zählen danach nicht mehr, weil er auf die Ersatzbank verbannt wurde. Ist ein Spieler ausgewechselt, kannst du diese Entscheidung nicht mehr rückgängig machen.

bild: uefa.com

Der Captain

Du kannst einen Spieler als Captain bestimmen. Seine Punkte zählen an diesem Spieltag doppelt. Gleich wie bei den Auswechselspielern kannst du auch deinen Captain jeden Tag wechseln. Es zählen aber nur die Punkte des Captains doppelt, den du als letztes gewählt hast.

Beispiel: Du wählst am 12. Juni Dänemarks Christian Eriksen als Captain. Er erzielt 5 Punkte. Diese Punkte zählen doppelt. Du kannst entscheiden, ob du am 13. Juni Harry Kane als Captain aufstellen willst. Machst du das, zählen die Punkte von Eriksen wieder einfach und die Punkte von Harry Kane werden verdoppelt. Wenn du möchtest, kannst du den Captain so lange wechseln, bis du mit der Ausbeute zufrieden oder der Spieltag zu Ende ist.

Bild: keystone

Die Chips

Du bekommst zwei Joker (Chips), die du während des Turniers je einmal einsetzen kannst.

Wildcard

Du darfst während des Turniers einmal zwischen den Runden so viele Gratis-Transfers machen, wie du möchtest.

Limitless

Limitless gibt dir die Chance, deinen Kader nur für einen Spieltag zu ändern. Wenn du dies nutzt, erhältst du für diesen einen Spieltag unbegrenzte und kostenlose Transfers ohne jegliche Budget-Beschränkungen. Sobald dieser Spieltag beendet ist, hast du wieder deinen vorherigen Kader zur Verfügung.

Die watson-Liga

Den Link zum Euro Fantasy Football findest du hier.

Indem du auf «Ligen» und dann «Einer Liga beitreten» klickst, kann du mit dem Code «48FONLW510» der watson-Liga beitreten.

Die ausführlichen Regeln

Die kompletten Spielregeln findest du hier. Ich empfehle, diese gut durchzulesen.

