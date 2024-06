Es ist bereits die 4. Goldmedaille für die Schweiz bei der Leichtathletik-EM in Rom: Dominic Lobalu wird Europameister über 10'000 Meter. Es ist für den im Südsudan geborene Flüchtling der zweite Podestplatz an dieser EM nach Bronze über 5000 m. (hkl/sda)

So stimmte die Schweiz am Sonntag ab – die Schlussresultate

Die Nati ist in Deutschland angekommen – und muss sich nicht vor Spionen fürchten

Das Schweizer Nationalteam ist am Montagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr in Stuttgart eingetroffen. Trainiert wird während der EM auf einer kleinen Anlage mit grosser Geschichte.

In der Chronik des Waldau-Stadions in Stuttgart spielt die Schweiz eine grosse Rolle. Vor 113 Jahren, am 26. März 1911, bestritt die Schweizer Nationalmannschaft im Stuttgarter Stadion ihr neuntes offizielles Länderspiel. Zum vierten Mal war das Nationalteam des Deutschen Kaiserreichs der Gegner, vor 8000 Zuschauern unterlagen die Schweizer 2:6. Das Spezielle daran: Es war das erste und einzige A-Länderspiel, das je in diesem Stadion ausgetragen wurde.