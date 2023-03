Diese Nominierten dürfen hoffen, Schweizer Nachwuchs-Sportler des Jahres zu werden

Mehr «Sport»

Die Stiftung Schweizer Sporthilfe ehrt am 31. März die erfolgreichsten Nachwuchsathleten des Landes in drei Kategorien. Die Siegerin und der Sieger erhalten zudem eine Prämie von 12'000 Franken, das siegreiche Team eine von 15'000 Franken.

Fans haben noch bis am 19. März die Gelegenheit, sich auf dieser Website an der Abstimmung zu beteiligen. Diese Stimmen des Publikums fliessen ebenso in die Endabrechnung ein wie jene einer fünfköpfigen Jury und von Sportjournalisten.

Das sind die Nominierten

Nachwuchsathletin des Jahres 2022

Bild: keystone

Audrey Werro (18)

Leichtathletik. Silber an der U20-WM über 800 m.



Leichtathletik. Silber an der U20-WM über 800 m. Binta Ndiaye (18)

Judo. Bronze an der U21-WM.



Judo. Bronze an der U21-WM. Julia Ullmann (17)

Schwimmen. Bronze an der Junioren-EM über 100 m Delfin.​

Schwimmen. Bronze an der Junioren-EM über 100 m Delfin.​ Lina Kühn (17)

Rudern. Bronze an der U19-WM im Skiff.​

Rudern. Bronze an der U19-WM im Skiff.​ Monique Halter (18)

Mountainbike. Gold an der U19-WM.



Nachwuchsathlet des Jahres 2022

Bild: imago

Franjo von Allmen (21)

Ski. Silber an der Junioren-WM in der Abfahrt.​

Ski. Silber an der Junioren-WM in der Abfahrt.​ Jan Christen (18)

Rad. Gold an der Junioren-WM im Radquer.​

Rad. Gold an der Junioren-WM im Radquer.​ Kilian Feldbausch (17)

Tennis. Bronze an der Junioren-EM.​

Tennis. Bronze an der Junioren-EM.​ Lucas Richard (21)

Skicross. Gold an der Junioren-WM.​

Skicross. Gold an der Junioren-WM.​ Matteo Giubellini (18)

Kunstturnen. Bronze am EYOF im Mehrkampf und mit dem Team.



Nachwuchsteam des Jahres 2022

Bob

Timo Rohner und Luca Rolli. Silber an der Junioren-WM im Zweierbob.

Timo Rohner und Luca Rolli. Silber an der Junioren-WM im Zweierbob. Fechten

Diego Erbetta, Ian Hauri, Sven Vineis und Théo Brochard. Gold an der U20-Team-EM mit dem Degen.

Diego Erbetta, Ian Hauri, Sven Vineis und Théo Brochard. Gold an der U20-Team-EM mit dem Degen. Segeln

Noémie Fehlmann und Axel Grandjean. Gold an der Junioren-WM, Nacra 15.



Die Preisträger treten in die Fussstapfen berühmter Vorgänger. So gewannen die Auszeichnung, die zum insgesamt 41. Mal und in diesem Jahr in Horgen ZH vergeben wird, in der Vergangenheit schon spätere Olympiasieger wie Fabian Cancellara, Belinda Bencic, Beat Feuz, Nicola Spirig oder Marco Odermatt. (ram)